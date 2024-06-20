В Киеве до 10 августа ограничат движение по Северному мосту: схема проезда

В Киеве с 21 июня по 10 августа частично ограничат движение транспорта на Северном мосту через реку Днепр.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как предупредили в КК «Киевавтодор», с 12:00 21 июня до 00:00 10 августа частично ограничат движение транспорта на Северном мосту через реку Днепр.

В частности, в связи с текущим ремонтом движение ограничат в первой и частично второй полосах по направлению с левого на правый берег Днепра.

Коммунальщики извиняются за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Отметим, что Северный мост остается самым аварийным участком Киева. Если на нем случаются ДТП, такие аварии порой становятся началом транспортного коллапса в Киеве.

Из-за ДТП на Северном мосту дорожная пробка может тянуться от него по проспекту Степана Бандеры, улицам Елены Телиги, Вадима Гетьмана, Чоколовскому бульвару вплоть до Севастопольской площади и дальше в центр города. Длина такой пробки может составлять более 15 км.

В Киеве всего шесть автомобильных мостов через Днепр. "Мост Метро" – один из самых старых. Поэтому КК "Киевавтодор" объявила тендер на проведение противоаварийных работ на "Мосту Метро" в столице ожидаемой стоимостью 2 миллиарда гривен.