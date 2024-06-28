В Одесской области с 1 июля вводят ограничения движения грузового транспорта

В Одесской области с целью сохранения автомобильных дорог на период аномальных повышений температуры воздуха с 1 июля 2024 г. с 10:00 до 20:00 временно вводится сезонное ограничение для движения тяжеловесного транспорта.

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Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"В целях сохранения дорожного покрытия в жаркое время, с 1 июля вступают в силу летние запреты на движение грузового транспорта с 10:00 до 20:00. С 20:00 до 10:00 движение грузового транспорта разрешено!" - подчеркивает глава Одесщины.

По его словам, ограничение движения будет действовать на автомобильных дорогах общего пользования в пределах Одесской области для тяжеловесных транспортных средств общим весом более 24 тонн и погрузкой на ось 7 тонн.

Кому разрешат проезд

Исключение составят транспортные средства специализированного назначения и транспорт, осуществляющие перевозку:

опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы; ➢

грузов, связанных с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций;

военных грузов, товаров двойного назначения и/или имущества, используемого для нужд обороны;

гуманитарной помощи;

людей.

Разрешается также передвижение транспортных средств, осуществляющих международные перевозки грузов, при условии, что водитель грузового автомобиля имеет забронированное место в очереди ожидания для пересечения государственной границы Украины для автомобильного сообщения средствами электронной системы («Є-черга») за два дня до очереди ожидания в ближайшее время .

Сообщается, что предприятиям, занимающимся перевозкой грузов рекомендовано обратиться в Одесскую областную государственную (военную) администрацию для консультации и последующего получения пропусков в комендантский час по телефонам: (048)718 93 87, (048) 718 96 86. Консультация будет осуществляться пятницу с 09.00 по 18.00 час.

Напомним, с 27 июня по 1 июля из-за прогнозируемой жары в Киеве также усилили ограничение движения грузовиков.

Запрет движения по улицам города для тяжеловесных транспортных средств общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн будет действовать с 10:00 до 22:00.