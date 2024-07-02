В Одессе открыли еще четыре пляжа

В Одессе 1 июля для купания и отдыха официально открыли еще 4 пляжа.

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Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, для отдыхающих будут доступны еще четыре зоны в Одессе:

В частности, возобновили работу:

инклюзивный пляж (рядом с "Калетоном");

пляж True Man Sun of a Beach (Аркадия);

два пляжа Red Line (Аркадия).

Кипер отметил, что по мере прохождения проверок список зон отдыха будет дополняться.

Глава ОВА также подчеркнул, что во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов и в темное время суток - пребывание людей у моря запрещено.

Людям разрешили находиться на пляжах с 08:00 до 20:00.

В Одессе разрешили отдыхать у моря

Власти Одесской области подписали общий приказ с Командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" о доступе людей к морю в определенных зонах.

Первой открытой для отдыха и купания стала зона пляжа "Калетон" в Одессе.

Как сообщили в Одесской ОВА, в общей сложности планируют открыть около 20 пляжей в Одессе и районе, а также одну лагуну в Измаильском районе.