В Одесской области начался сезон бахчевых: какие цены

На этой неделе на оптовый рынок "Початок" начали поступать бахчевые культуры из Килийского и Татарбунарского районов Одесской области. Арбузы сейчас продают по цене 25-22 грн/кг, а дыню - 50-55 грн/кг.

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Об этом AgroPortal.ua рассказал директор одесского оптового рынка "Початок" Александр Воропаев.

" В течение этой недели ожидаем также популярные овидиопольские арбузы и надеемся на их приятный вкус ", - отметил он.

Воропаев добавил, что херсонские арбузы на рынок пока не завозили, но ожидают.

Сейчас херсонские продавцы покупают на рынке "Початок" местный арбуз и перепродают его у себя в области.

" На Одесщине очень жарко, так что надеемся на достаточные объемы качественной бахчевой продукции, чтобы удовлетворить потребности местного населения и туристов, которые уже заполонили местные пляжи", подчеркнул Воропаев.

В Одесской области ожидают рекордный урожай бахчевых

В Одесской области аграрии ожидают рекордный урожай бахчевых.

В 2024 году фермеры увеличили площади под выращивание бахчевых культур. Так арбузов засеяли больше на 108,7%, а дынь – на 111,1%.

Общая площадь полей под бахчевой культуры составляет 3,5 тыс. га, сообщили в Одесской ОВА.

Напомним, аграрии правобережья Херсонской области засадили арбузами 570 га сельскохозяйственных земель. Поэтому в этом году урожай арбузов будет в 5 раз больше, чем в 2023 году.