В Україні вперше з початку року виросли ціни на ріпчасту цибулю

Вперше з початку липня українські виробники отримали можливість підняти відпускні ціни на ріпчасту цибулю.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За їх словами, основним фактором подорожчання цибулі стало скорочення пропозиції даної продукції на українському ринку через сезонний фактор.

Які ціни на цибулю

Повідомляється, що на сьогоднішній день виробники відвантажують ріпчасту цибулю по 10-16 грн/кг ($0,24-0,39/кг).

Це в середньому на 15% дорожче, ніж на початку поточного тижня.

Причиною зростання цін, за словами гравців ринку, став період міжсезоння. Так, багато фермерів уже завершили реалізацію наявних обсягів ріпчастої цибулі, водночас до збирання врожаю пізніших сортів поки що приступили лише поодинокі господарства.

Однак навіть незважаючи на таке помітне зростання цін наразі ріпчаста цибуля в Україні коштує в середньому на 26% дешевше, ніж наприкінці липня 2023 року.

Водночас, фермери не мають особливих ілюзій з приводу подорожчання і вважають таке явище тимчасовим. На їхню думку, знижувальний ціновий тренд на ринку відновиться, щойно пропозиція ріпчастої цибулі з місцевих господарств почне збільшуватися.

Цибуля може стати найбільш прибутковою овочевою культурою в новому сезоні

Більшість учасників ринку вважають, що саме на цибулі вдасться добре заробити у новому сезоні, свідчать результати опитування проєкту EastFruit.

Результати опитування, враховуючи втрати, яких зазнали фермери та трейдери на цибулі в сезоні, що минає, здивували аналітиків. Так, цибуля, як і роком раніше, знову опинилася поза конкуренцією, і знову більшість учасників ринку вважають, що на ній вдасться добре заробити. Якщо точніше, то 41% учасників опитування віддає перевагу цибулі як культурі, яка допоможе фермерам заробити максимальний прибуток у новому сезоні.

Удвічі менше людей, 20%, проголосувало за картоплю. Однак картопля посіла друге місце серед культур, які можуть, на думку учасників ринку, виявитися найбільш прибутковими. Не дивно, що морква опустилася лише на четверте місце з огляду на перевиробництво цієї культури в деяких регіонах у 2023 році. А ось капуста посіла третє місце, майже наздогнавши картоплю. У можливості добре заробити на капусті в новому сезоні вірять 16% учасників опитування.

Нагадаємо, в Україні спостерігається значне підвищення цін на тепличні огірки, оскільки представники більшості тепличних комбінатів завершили перший оборот і повністю реалізували залишки продукції.

Також повідомлялося, що ціни на місцеві кавуни в Україні продовжують стрімко знижуватись. Сьогоднішні цінники на ринку вже значно нижчі за рівень минулого року, досягнувши найнижчих показників за останні три сезони.

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