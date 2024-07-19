Ціни на тепличні огірки в Україні стрімко зростають

В Україні спостерігається значне підвищення цін на тепличні огірки, оскільки представники більшості тепличних комбінатів завершили перший оборот і повністю реалізували залишки продукції.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Водночас виробники з цілорічним циклом виробництва підвищили ціни через стабільний попит.

Наразі тепличні комбінати пропонують огірки за ціною 25-50 грн/кг ($0,60-1,21/кг), що на 40% вище, ніж наприкінці минулого тижня. Головною причиною зростання цін стало суттєве скорочення пропозиції овочів на ринку.

Багато тепличних комбінатів, які завершили перший оборот, планують розпочати другий не раніше середини серпня. Високий попит на огірки також підтримує ціни.

Ситуацію не покращує і продукція відкритого ґрунту, оскільки її пропозиція цього тижня суттєво скоротилася через спекотну і суху погоду по всій Україні.

На даний момент ціна на тепличні огірки в Україні в середньому у 2,5 рази вища, ніж у середині липня 2023 року. Ключові гравці ринку сумніваються, що найближчим часом вдасться компенсувати нестачу пропозиції за рахунок імпортної продукції через незначні і нестабільні поставки.

Ціни на овочі

На початку липня ціни на огірок стрімко знизилися, незважаючи на те, що у стаціонарних тепличних комбінатах вибірки врожаю першої сівозміни з кожним днем ​​стають дедалі меншими.

Також в Україні спостерігається стрімке зниження цін на картоплю нового врожаю. В середині липня фермери змушені були продавати картоплю нового врожаю за ціною від 8 до 15 гривень за кілограм (0,19-0,36 доларів США). Це в середньому на 27% нижче, ніж ціни наприкінці минулого тижня.

Також українські комбінати змушені знижувати ціни на помідори. Наразі цей овоч пропонують до продажу за ціною 48-65 грн/кг.

Крім того, на українському ринку продовжує дешевшати морква нового врожаю. Враховуючи збільшення пропозиції цих коренеплодів, виробники змушені знижувати ціни на цей овоч практично щодня.

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