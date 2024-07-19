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Ціни на тепличні огірки в Україні стрімко зростають
В Україні спостерігається значне підвищення цін на тепличні огірки, оскільки представники більшості тепличних комбінатів завершили перший оборот і повністю реалізували залишки продукції.
Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.
Водночас виробники з цілорічним циклом виробництва підвищили ціни через стабільний попит.
Наразі тепличні комбінати пропонують огірки за ціною 25-50 грн/кг ($0,60-1,21/кг), що на 40% вище, ніж наприкінці минулого тижня. Головною причиною зростання цін стало суттєве скорочення пропозиції овочів на ринку.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Багато тепличних комбінатів, які завершили перший оборот, планують розпочати другий не раніше середини серпня. Високий попит на огірки також підтримує ціни.
Ситуацію не покращує і продукція відкритого ґрунту, оскільки її пропозиція цього тижня суттєво скоротилася через спекотну і суху погоду по всій Україні.
На даний момент ціна на тепличні огірки в Україні в середньому у 2,5 рази вища, ніж у середині липня 2023 року. Ключові гравці ринку сумніваються, що найближчим часом вдасться компенсувати нестачу пропозиції за рахунок імпортної продукції через незначні і нестабільні поставки.
Ціни на овочі
На початку липня ціни на огірок стрімко знизилися, незважаючи на те, що у стаціонарних тепличних комбінатах вибірки врожаю першої сівозміни з кожним днем стають дедалі меншими.
Також в Україні спостерігається стрімке зниження цін на картоплю нового врожаю. В середині липня фермери змушені були продавати картоплю нового врожаю за ціною від 8 до 15 гривень за кілограм (0,19-0,36 доларів США). Це в середньому на 27% нижче, ніж ціни наприкінці минулого тижня.
Також українські комбінати змушені знижувати ціни на помідори. Наразі цей овоч пропонують до продажу за ціною 48-65 грн/кг.
Крім того, на українському ринку продовжує дешевшати морква нового врожаю. Враховуючи збільшення пропозиції цих коренеплодів, виробники змушені знижувати ціни на цей овоч практично щодня.
Джерело фото: ua.depositphotos.com