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В Україні різко впали ціни на огірки
На українському ринку продовжує стрімко дешевшати огірок, незважаючи на те, що у стаціонарних тепличних комбінатах вибірки врожаю першої сівозміни з кожним днем стають дедалі меншими.
Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.
За даними щоденного моніторингу проекту, сьогодні українські тепличні комбінати пропонують до продажу огірок по 10-22 грн/кг, що в середньому на 58% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.
Зазначається, що причиною такого стрімкого зниження ціни став початок масового продажу огірка відкритого ґрунту.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Знижувати ціни виробників змушує відразу кілька факторів, але основною причиною такого цінового тренду гравці ринку називають досить значну пропозицію даної продукції на ринку. У продаж надходить як тепличний огірок, і огірок з відкритого грунту. При цьому темпи збуту у цьому сегменті досить невисокі", - підкреслюють аналітики.
Вони додають, що на даний момент ціни на огірок в Україні вже опустилися в середньому на 36% нижче за торішній рівень в аналогічний період.
"При цьому більшість операторів ринку прогнозують подальше здешевлення у цьому сегменті", - повідомляють аналітики.
Нагадаємо, українські комбінати змушені знижувати ціни на помідори. Наразі цей овоч пропонують до продажу за ціною 48-65 грн/кг.