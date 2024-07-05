В Україні різко впали ціни на огірки

На українському ринку продовжує стрімко дешевшати огірок, незважаючи на те, що у стаціонарних тепличних комбінатах вибірки врожаю першої сівозміни з кожним днем ​​стають дедалі меншими.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За даними щоденного моніторингу проекту, сьогодні українські тепличні комбінати пропонують до продажу огірок по 10-22 грн/кг, що в середньому на 58% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Зазначається, що причиною такого стрімкого зниження ціни став початок масового продажу огірка відкритого ґрунту.

"Знижувати ціни виробників змушує відразу кілька факторів, але основною причиною такого цінового тренду гравці ринку називають досить значну пропозицію даної продукції на ринку. У продаж надходить як тепличний огірок, і огірок з відкритого грунту. При цьому темпи збуту у цьому сегменті досить невисокі", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що на даний момент ціни на огірок в Україні вже опустилися в середньому на 36% нижче за торішній рівень в аналогічний період.

"При цьому більшість операторів ринку прогнозують подальше здешевлення у цьому сегменті", - повідомляють аналітики.

Нагадаємо, українські комбінати змушені знижувати ціни на помідори. Наразі цей овоч пропонують до продажу за ціною 48-65 грн/кг.