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В Украине резко упали цены на огурцы
На украинском рынке продолжает стремительно дешеветь огурец, несмотря на то, что в стационарных тепличных комбинатах выборки урожая первого севооборота с каждым днем становятся все меньше.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
По данным ежедневного мониторинга проекта, сегодня украинские тепличные комбинаты предлагают к продаже огурцы по 10-22 грн/кг, что в среднем на 58% дешевле, чем в конце прошлой недели.
Отмечается, что причиной столь стремительного снижения цены стало начало массовой продажи огурца открытого грунта.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Снижать цены производителей заставляет сразу несколько факторов, но основной причиной такого ценового тренда игроки рынка называют достаточно значительное предложение данной продукции на рынке. В продажу поступает как тепличный огурец, так и огурец с открытого грунта. При этом темпы сбыта в этом сегменте достаточно невысокие", – подчеркивают аналитики.
Они добавляют, что на данный момент цены на огурец в Украине уже опустились в среднем на 36% ниже прошлогоднего уровня в аналогичный период.
"При этом большинство операторов рынка прогнозируют дальнейшее удешевление в этом сегменте", – сообщают аналитики.
Напомним, украинские комбинаты вынуждены снижать цены на помидоры. Пока этот овощ предлагают к продаже по цене 48-65 грн/кг.