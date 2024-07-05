В Украине резко упали цены на огурцы

На украинском рынке продолжает стремительно дешеветь огурец, несмотря на то, что в стационарных тепличных комбинатах выборки урожая первого севооборота с каждым днем ​​становятся все меньше.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По данным ежедневного мониторинга проекта, сегодня украинские тепличные комбинаты предлагают к продаже огурцы по 10-22 грн/кг, что в среднем на 58% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Отмечается, что причиной столь стремительного снижения цены стало начало массовой продажи огурца открытого грунта.

"Снижать цены производителей заставляет сразу несколько факторов, но основной причиной такого ценового тренда игроки рынка называют достаточно значительное предложение данной продукции на рынке. В продажу поступает как тепличный огурец, так и огурец с открытого грунта. При этом темпы сбыта в этом сегменте достаточно невысокие", – подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что на данный момент цены на огурец в Украине уже опустились в среднем на 36% ниже прошлогоднего уровня в аналогичный период.

"При этом большинство операторов рынка прогнозируют дальнейшее удешевление в этом сегменте", – сообщают аналитики.

Напомним, украинские комбинаты вынуждены снижать цены на помидоры. Пока этот овощ предлагают к продаже по цене 48-65 грн/кг.