В Україні стрімко дешевшає картопля: скільки коштує овоч

В Україні спостерігається стрімке зниження цін на картоплю нового врожаю. Ця тенденція зумовлена кількома факторами.

Про це пишуть аналітики проекту EastFruit.

Головною причиною падіння цін стала спекотна та посушлива погода в основних регіонах вирощування картоплі. Ці погодні умови змусили українських фермерів прискорити збирання врожаю, що призвело до значного збільшення пропозиції на ринку.

Наразі фермери змушені продавати картоплю нового врожаю за ціною від 8 до 15 гривень за кілограм (0,19-0,36 доларів США). Це в середньому на 27% нижче, ніж ціни наприкінці минулого тижня.

Цікаво, що порівняно з аналогічним періодом минулого року, ціни на картоплю все ж залишаються вищими приблизно на 20%. Однак виробники не виключають можливості подальшого зниження цін, якщо темпи реалізації продукції не прискоряться найближчим часом.

Нагадаємо, станом на 11 липня українські виробники пропонували до продажу картоплю по 11-16 грн/кг, що в середньому на 26% дешевше, ніж на початку місяця.

Ціни на овочі

На українському ринку продовжує стрімко дешевшати огірок, незважаючи на те, що у стаціонарних тепличних комбінатах вибірки врожаю першої сівозміни з кожним днем ​​стають дедалі меншими.

На даний момент ціни на огірок в Україні вже опустилися в середньому на 36% нижче за торішній рівень в аналогічний період.

Також українські комбінати змушені знижувати ціни на помідори. Наразі цей овоч пропонують до продажу за ціною 48-65 грн/кг.

Крім того, на українському ринку продовжує дешевшати морква нового врожаю. Враховуючи збільшення пропозиції цих коренеплодів, виробники змушені знижувати ціни на цей овоч практично щодня.

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