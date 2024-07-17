В Украине стремительно дешевеет картофель: сколько стоит овощ

В Украине наблюдается стремительное снижение цен на картофель нового урожая. Эта тенденция обусловлена несколькими факторами.

Об этом пишут аналитики проекта EastFruit.

Главной причиной падения цен стала жаркая и засушливая погода в основных регионах выращивания картофеля. Эти погодные условия заставили украинских фермеров ускорить уборку урожая, что привело к значительному увеличению предложения на рынке.

Пока фермеры вынуждены продавать картофель нового урожая по цене от 8 до 15 гривен за килограмм (0,19-0,36 долларов США). Это в среднем на 27% ниже, чем в конце прошлой недели.

Интересно, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на картофель все же остаются выше примерно на 20%. Однако производители не исключают возможности дальнейшего снижения цен, если темпы реализации продукции не ускорятся в ближайшее время.

Напомним, на 11 июля украинские производители предлагали к продаже картофель по 11-16 грн/кг, что в среднем на 26% дешевле, чем в начале месяца.

Цены на овощи

На украинском рынке продолжает стремительно дешеветь огурец, несмотря на то, что в стационарных тепличных комбинатах выборки урожая первого севооборота с каждым днем ​​становятся все меньше.

На данный момент цены на огурец в Украине уже опустились в среднем на 36% ниже прошлогоднего уровня в аналогичный период.

Также украинские комбинаты вынуждены снижать цены на помидоры. Пока этот овощ предлагают к продаже по цене 48-65 грн/кг.

Кроме того, на украинском рынке продолжает дешеветь морковь нового урожая. Учитывая увеличение предложения этих корнеплодов, производители вынуждены снижать цены на этот овощ практически каждый день.

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