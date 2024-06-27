В Украине упала цена на популярный овощ борщового набора: какая стоимость

На украинском рынке продолжает дешеветь морковь нового урожая. Учитывая увеличение предложения этих корнеплодов, производители вынуждены снижать цены на этот овощ практически каждый день.

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Об этом сообщают эксперты проекта EastFruit,

Так, на сегодняшний день фермеры отгружают морковь урожая 2024 года по цене 28-35 грн/кг, что в среднем на 26% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Основной причиной понижения цен на эти корнеплоды эксперты проекта называют сезонное увеличение предложения ранней моркови на фоне достаточно сдержанного спроса в данном сегменте.

Необходимо добавить, что сейчас цена на морковь урожая 2024 года на украинском рынке уже в среднем на 48% ниже, чем в конце июня прошлого года.

"В то же время фермеры отмечают, что с ростом предложения моркови на рынке спрос на нее будет сокращаться и дальше, что заставляет фермеров уже сейчас задумываться о дальнейшем снижении цен в данном сегменте", – подчеркивают аналитики.

Цены на овощи

Напомним, украинские производители в конце сезона вынуждены снижать цены на прошлогодний лук. Из-за невысокой торговой активности в этом сегменте, а также стремительного роста предложения фермеры прошлогодний лук уже продают в среднем на 52% дешевле, чем в июне 2023 года.

Украинские комбинаты вынуждены снижать цены на помидоры. Сейчас этот овощ предлагают к продаже по цене 48-65 грн/кг.

Заметим, после резкого падения цен на рынке огурцов в Украине снова преобладает тенденция к удорожанию. Цены на этот овощ выросли на треть.