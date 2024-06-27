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В Украине упала цена на популярный овощ борщового набора: какая стоимость
На украинском рынке продолжает дешеветь морковь нового урожая. Учитывая увеличение предложения этих корнеплодов, производители вынуждены снижать цены на этот овощ практически каждый день.
Об этом сообщают эксперты проекта EastFruit,
Так, на сегодняшний день фермеры отгружают морковь урожая 2024 года по цене 28-35 грн/кг, что в среднем на 26% дешевле, чем в конце прошлой недели.
Основной причиной понижения цен на эти корнеплоды эксперты проекта называют сезонное увеличение предложения ранней моркови на фоне достаточно сдержанного спроса в данном сегменте.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Необходимо добавить, что сейчас цена на морковь урожая 2024 года на украинском рынке уже в среднем на 48% ниже, чем в конце июня прошлого года.
"В то же время фермеры отмечают, что с ростом предложения моркови на рынке спрос на нее будет сокращаться и дальше, что заставляет фермеров уже сейчас задумываться о дальнейшем снижении цен в данном сегменте", – подчеркивают аналитики.
Цены на овощи
Напомним, украинские производители в конце сезона вынуждены снижать цены на прошлогодний лук. Из-за невысокой торговой активности в этом сегменте, а также стремительного роста предложения фермеры прошлогодний лук уже продают в среднем на 52% дешевле, чем в июне 2023 года.
Украинские комбинаты вынуждены снижать цены на помидоры. Сейчас этот овощ предлагают к продаже по цене 48-65 грн/кг.
Заметим, после резкого падения цен на рынке огурцов в Украине снова преобладает тенденция к удорожанию. Цены на этот овощ выросли на треть.