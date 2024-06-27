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В Україні впала ціна на популярний овоч борщового набору: яка вартість
На українському ринку продовжує дешевшати морква нового врожаю. Враховуючи збільшення пропозиції цих коренеплодів, виробники змушені знижувати ціни на цей овоч практично щодня.
Про це повідомляють експерти проекту EastFruit,
Так, на сьогоднішній день фермери відвантажують моркву врожаю 2024 року за ціною 28-35 грн/кг, що в середньому на 26% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.
Основною причиною зниження цін на ці коренеплоди експерти проекту називають сезонне збільшення пропозиції ранньої моркви на тлі досить стриманого попиту в даному сегменті.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Необхідно додати, що на даний момент ціна на моркву врожаю 2024 року на українському ринку вже в середньому на 48% нижча, ніж наприкінці червня минулого року.
"У той же час фермери відзначають, що зі зростанням пропозиції моркви на ринку попит на неї скорочуватиметься і далі, що змушує фермерів вже зараз замислюватися про подальше зниження цін у даному сегменті", - підкреслюють аналітики.
Ціни на овочі
Нагадаємо, українські виробники наприкінці сезону змушені знижувати ціни на торішню цибулю. Через невисоку торговельну активність у цьому сегменті, а також стрімке зростання пропозиції фермери торішню цибулю вже продають у середньому на 52% дешевше, ніж у червні 2023 року.
Українські комбінати змушені знижувати ціни на помідори. Наразі цей овоч пропонують до продажу за ціною 48-65 грн/кг.
Зауважимо, після різкого падіння цін, на ринку огірків в Україні знову переважає тенденція до подорожчання. Ціни на цей овоч зросли на третину.