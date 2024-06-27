В Україні впала ціна на популярний овоч борщового набору: яка вартість

На українському ринку продовжує дешевшати морква нового врожаю. Враховуючи збільшення пропозиції цих коренеплодів, виробники змушені знижувати ціни на цей овоч практично щодня.

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Про це повідомляють експерти проекту EastFruit,

Так, на сьогоднішній день фермери відвантажують моркву врожаю 2024 року за ціною 28-35 грн/кг, що в середньому на 26% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Основною причиною зниження цін на ці коренеплоди експерти проекту називають сезонне збільшення пропозиції ранньої моркви на тлі досить стриманого попиту в даному сегменті.

Необхідно додати, що на даний момент ціна на моркву врожаю 2024 року на українському ринку вже в середньому на 48% нижча, ніж наприкінці червня минулого року.

"У той же час фермери відзначають, що зі зростанням пропозиції моркви на ринку попит на неї скорочуватиметься і далі, що змушує фермерів вже зараз замислюватися про подальше зниження цін у даному сегменті", - підкреслюють аналітики.

Ціни на овочі

Нагадаємо, українські виробники наприкінці сезону змушені знижувати ціни на торішню цибулю. Через невисоку торговельну активність у цьому сегменті, а також стрімке зростання пропозиції фермери торішню цибулю вже продають у середньому на 52% дешевше, ніж у червні 2023 року.

Українські комбінати змушені знижувати ціни на помідори. Наразі цей овоч пропонують до продажу за ціною 48-65 грн/кг.

Зауважимо, після різкого падіння цін, на ринку огірків в Україні знову переважає тенденція до подорожчання. Ціни на цей овоч зросли на третину.