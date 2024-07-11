В Украине дешевеет картофель нового урожая: какие цены

Цена на картофель урожая 2024 года в Украине продолжает стремительно снижаться. Сейчас украинские производители предлагают его к продаже по 11-16 грн/кг, что в среднем на 26% дешевле, чем неделей ранее.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Стоимость картофеля уже в среднем на 11% ниже, чем в прошлом году

Отмечается, что давление на цены оказывает достаточно обильное предложение, в то время как темпы сбыта картофеля достаточно невысокие.

В результате, производители снижают цены, чтобы таким образом активизировать сбыт. Однако признаются аграрии, даже такие меры не дают ожидаемого эффекта.

Так, украинские производители предлагают к продаже картофель нового урожая по 11-16 грн/кг, что в среднем на 26% дешевле, чем неделей ранее.

"Основной причиной снижения цен на картофель является так называемый сезонный фактор, когда объемы предложения этой продукции на рынке увеличиваются практически каждый день", – объясняют аналитики.

Они отмечают, что сегодня стоимость картофеля в Украине уже в среднем на 11% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

"При этом производители не исключают, что тенденция снижения цены в этом сегменте может сохраниться и дальше, по мере увеличения предложения картофеля на рынке", - прогнозируют аналитики.

Цены на овощи

На украинском рынке продолжает стремительно дешеветь огурец, несмотря на то, что в стационарных тепличных комбинатах выборки урожая первого севооборота с каждым днем ​​становятся все меньше.

На данный момент цены на огурец в Украине уже опустились в среднем на 36% ниже прошлогоднего уровня в аналогичный период.

Также украинские комбинаты вынуждены снижать цены на помидоры. Пока этот овощ предлагают к продаже по цене 48-65 грн/кг.

Кроме того, на украинском рынке продолжает дешеветь морковь нового урожая. Учитывая увеличение предложения этих корнеплодов, производители вынуждены снижать цены на этот овощ практически каждый день.