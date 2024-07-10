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В Украине обвалились цены на арбузы: сколько просят за килограмм
На украинском рынке из-за низкого спроса цены на арбузы стремительно падают, а над урожаем нависла серьезная угроза гибели из-за аномальной жары.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Цены на арбузы вдвое ниже, чем в прошлом году
Отмечается, что в некоторых хозяйствах уже фиксируют случаи повреждения арбузов солнечными ожогами, что только усугубляет проблемы со сбытом.
Поэтому продавцы спешат с реализацией бахчевых, потому что урожай страдает от жары.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, на сегодняшний день цены на арбуз уже опустились до 10-18 грн/кг, что в среднем на 40% дешевле, чем в конце прошлой недели.
"Основной причиной, спровоцировавшей столь резкое ценовое снижение, стало сезонное увеличение предложения арбузов из местных хозяйств. При этом наблюдающаяся в ряде областей засуха негативно сказывается на качестве арбузов, что также оказывает давление на цены", - подчеркивают аналитики.
Они добавляют, что на сегодняшний день цена на арбуз в Украине уже в среднем на 47% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
В Одесской области ожидают рекордный урожай бахчевых
В Одесской области аграрии ожидают рекордный урожай бахчевых.
В 2024 году фермеры увеличили площади под выращивание бахчевых культур. Так арбузов засеяли больше на 108,7%, а дынь – на 111,1%.
Общая площадь полей под бахчевые культуры составляет 3,5 тыс. га, сообщили в Одесской ОВА.
Напомним, аграрии правобережья Херсонской области засадили арбузами 570 га сельскохозяйственных земель. Поэтому в этом году урожай арбузов будет в 5 раз больше, чем в 2023 году.