В Украине обвалились цены на арбузы: сколько просят за килограмм

На украинском рынке из-за низкого спроса цены на арбузы стремительно падают, а над урожаем нависла серьезная угроза гибели из-за аномальной жары.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Цены на арбузы вдвое ниже, чем в прошлом году

Отмечается, что в некоторых хозяйствах уже фиксируют случаи повреждения арбузов солнечными ожогами, что только усугубляет проблемы со сбытом.

Поэтому продавцы спешат с реализацией бахчевых, потому что урожай страдает от жары.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, на сегодняшний день цены на арбуз уже опустились до 10-18 грн/кг, что в среднем на 40% дешевле, чем в конце прошлой недели.

"Основной причиной, спровоцировавшей столь резкое ценовое снижение, стало сезонное увеличение предложения арбузов из местных хозяйств. При этом наблюдающаяся в ряде областей засуха негативно сказывается на качестве арбузов, что также оказывает давление на цены", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что на сегодняшний день цена на арбуз в Украине уже в среднем на 47% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

В Одесской области ожидают рекордный урожай бахчевых

В Одесской области аграрии ожидают рекордный урожай бахчевых.

В 2024 году фермеры увеличили площади под выращивание бахчевых культур. Так арбузов засеяли больше на 108,7%, а дынь – на 111,1%.

Общая площадь полей под бахчевые культуры составляет 3,5 тыс. га, сообщили в Одесской ОВА.

Напомним, аграрии правобережья Херсонской области засадили арбузами 570 га сельскохозяйственных земель. Поэтому в этом году урожай арбузов будет в 5 раз больше, чем в 2023 году.