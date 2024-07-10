В Україні обвалилися ціни на кавуни: скільки просять за кілограм

На українському ринку через низький попит ціни на кавуни стрімко падають, а над урожаєм нависла серйозна загроза загибелі через аномальну спеку.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Ціни на кавуни вдвічі нижчі, ніж минулого року

Зазначається, що у деяких господарствах вже відмічені випадки пошкодження кавунів сонячними опіками, що лише посилює проблеми зі збутом.

Тому продавці поспішають із реалізацією баштанних, бо врожай страждає від спеки.

Згідно з даними щоденного моніторингу проекту, на сьогоднішній день ціни на кавун вже опустилися до 10-18 грн/кг, що в середньому на 40% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

"Основною причиною, що спровокувала таке різке цінове зниження, стало сезонне збільшення пропозиції кавунів із місцевих господарств. При цьому посуха, яка спостерігається в ряді областей, негативно позначається на якості кавунів, що також чинить тиск на ціни", - підкреслюють аналітики.

Вони зазначають, що на сьогоднішній день ціна на кавун в Україні вже в середньому на 47% нижча, ніж в аналогічний період минулого року.

На Одещині очікують рекордний врожай баштанних

В Одеській області аграрії очікують рекордний врожай баштанних.

У 2024 році фермери збільшили площі під вирощування баштанних культур. Так кавунів засіяли більше на 108,7%, а динь – на 111,1 %.

Загальна площа полів під баштанні культури складає 3,5 тис. га, повідомили в Одеській ОВА.

Нагадаємо, аграрії правобережжя Херсонщини засадили кавунами 570 га сільськогосподарських земель. Тому цього року урожай кавунів буде в 5 разів більший, ніж у 2023 році.