Через відключення світла українські ягідники ризикують втратити майбутній урожай

Українські виробники ягід зіткнулися з низкою проблем через перебої в електропостачанні. Ця ситуація може вплинути не лише на вартість вже зібраного врожаю, але й на формування майбутнього.

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Про це повідомляє SEEDS з посиланням на президента Української плодоовочевої асоціації Тараса Баштанника.

"Сьогодні головна проблема - це електроенергія. Через це зростатиме і ціна, і собівартість продукції. Якщо в Європі є міжнародна ціна на малину, то відповідно ви експортуєте та підлаштовуєтеся під цю ціну. В такій ситуації сировину купуватимуть дешевше", – зазначає Тарас Баштанник.

Часті відключення електроенергії можуть спричинити значні труднощі для фермерських господарств, впливаючи на майбутню врожайність.

За його словами, якщо часто вимикатимуть світло, підприємства не встигатимуть поливати рослини, що дуже сильно знизить урожайність, оскільки будь-яка ягідна, кісточкова, плодова або навіть овочева культура майже завжди має вирощуватись із зрошенням.

Експерт наголошує, що без поливу неможливо планувати врожайність і можлива ситуація коли дин рік фермер збиратимете десять тон з гектара, інший дві-три тони.

Проте більшість ягідних господарств можуть вирішити цю проблему за допомогою генераторів, які не потребують багато кіловат.

Баштанник підкреслив, що з такою спекою, як зараз - без поливу все просто загине і навіть після збору врожаю фермерам потрібно продовжувати поливати рослини до кінця вересня, щоб не втратити врожай наступного року.

"Наприклад, лохина закладає потенціал врожаю наступного року в серпні, і полив грає в цьому найважливішу роль", – підкреслив Тарас Баштанник.

Додамо, відповідно до меморандуму МВФ, середній дефіцит електроенергії в цього року складатиме близько 10%. Наступного року він знизиться, але зберігатиметься до 2026 року. Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що за базовим сценарієм відключення світла взимку триватимуть 12 годин на добу.

Враховуючи такі складні умови, населенню та бізнесу радять подбати про резервну генерацію.

Джерело фото: ua.depositphotos.com