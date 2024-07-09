Из-за отключения света украинские ягодники рискуют потерять будущий урожай

Украинские производители ягод столкнулись с рядом проблем из-за перебоев в электроснабжении. Эта ситуация может повлиять не только на стоимость собранного урожая, но и на формирование будущего.

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Об этом сообщает SEEDS со ссылкой на президента Украинской плодоовощной ассоциации Тараса Баштанника.

"Сегодня главная проблема - это электроэнергия. Поэтому будет расти и цена, и себестоимость продукции. Если в Европе есть международная цена на малину, то соответственно вы экспортируете и подстраиваетесь под эту цену. В такой ситуации сырье будут покупать дешевле", - отмечает Тарас Баштанник.

Частые отключения электроэнергии могут повлечь за собой значительные трудности для фермерских хозяйств, влияя на будущую урожайность.

По его словам, если будут часто выключать свет, предприятия не будут успевать поливать растения, что очень сильно снизит урожайность, поскольку любая ягодная, косточковая, плодовая или даже овощная культура почти всегда должна выращиваться с орошением.

Эксперт подчеркивает, что без полива невозможно планировать урожайность и возможна ситуация, когда один год фермер будет собирать десять тонн с гектара, другой два-три тонны.

Однако большинство ягодных хозяйств могут решить эту проблему с помощью генераторов, не требующих много киловатт.

Баштанник подчеркнул, что с такой жарой, как сейчас - без полива все просто погибнет и даже после сбора урожая фермерам нужно продолжать поливать растения до конца сентября, чтобы не потерять урожай в следующем году.

"Например, голубика закладывает потенциал урожая в следующем году в августе, и полив играет в этом важнейшую роль", - подчеркнул Тарас Баштанник.

Добавим, согласно меморандуму МВФ, средний дефицит электроэнергии в этом году составит около 10%. В следующем году он снизится, но будет сохраняться до 2026 года. Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что по базовому сценарию отключение света зимой будет продолжаться 12 часов в сутки.

Учитывая такие сложные условия, населению и бизнесу советуют позаботиться о резервной генерации.

Источник фото: ua.depositphotos.com