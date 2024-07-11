В Україні дешевшає картопля нового врожаю: які ціни

Ціна на картоплю врожаю 2024 року в Україні продовжує стрімко знижуватися. Наразі українські виробники пропонують до продажу овоч по 11-16 грн/кг, що в середньому на 26% дешевше, ніж тижнем раніше.

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Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Вартість картоплі вже в середньому на 11% нижча, ніж минулого року

Зазначається, що тиск на ціни чинить досить рясна пропозиція, тоді як темпи збуту картоплі досить невисокі.

Як результат, виробники знижують ціни, щоб таким чином активізувати збут. Однак, зізнаються аграрії, навіть такі заходи не дають очікуваного ефекту.

Так, наразі українські виробники пропонують до продажу картоплю нового врожаю по 11-16 грн/кг, що в середньому на 26% дешевше, ніж тижнем раніше.

"Основною причиною зниження цін на картоплю є так званий сезонний фактор, коли обсяги пропозиції цієї продукції на ринку збільшуються практично щодня", - пояснюють аналітики.

Вони зауважують, що сьогодні вартість картоплі в Україні вже в середньому на 11% нижча, ніж в аналогічний торішній період.

"При цьому, виробники не виключають, що тенденція зниження ціни в цьому сегменті може зберегтися й надалі, у міру збільшення пропозиції картоплі на ринку", - прогнозують аналітики.

Ціни на овочі

На українському ринку продовжує стрімко дешевшати огірок, незважаючи на те, що у стаціонарних тепличних комбінатах вибірки врожаю першої сівозміни з кожним днем ​​стають дедалі меншими.

На даний момент ціни на огірок в Україні вже опустилися в середньому на 36% нижче за торішній рівень в аналогічний період.

Також українські комбінати змушені знижувати ціни на помідори. Наразі цей овоч пропонують до продажу за ціною 48-65 грн/кг.

Крім того, на українському ринку продовжує дешевшати морква нового врожаю. Враховуючи збільшення пропозиції цих коренеплодів, виробники змушені знижувати ціни на цей овоч практично щодня.