Цены на тепличные огурцы в Украине быстро растут

На Украине наблюдается значительное повышение цен на тепличные огурцы, поскольку представители большинства тепличных комбинатов завершили первый оборот и полностью реализовали остатки продукции.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

В то же время производители с круглогодичным циклом производства повысили цены из-за стабильного спроса.

Пока тепличные комбинаты предлагают огурцы по цене 25-50 грн/кг ($0,60-1,21/кг), что на 40% выше, чем в конце прошлой недели. Главной причиной роста цен явилось существенное сокращение предложения овощей на рынке.

Многие тепличные комбинаты, завершившие первый оборот, планируют начать второй не раньше середины августа. Высокий спрос на огурцы также поддерживает цены.

Ситуацию не улучшает и продукция открытого грунта, поскольку ее предложение на этой неделе существенно сократилось из-за жаркой и сухой погоды по всей Украине.

В настоящее время цена на тепличные огурцы в Украине в среднем в 2,5 раза выше, чем в середине июля 2023 года. Ключевые игроки рынка сомневаются, что в ближайшее время удастся компенсировать недостаток предложения за счет импортной продукции из-за незначительных и нестабильных поставок.

Цены на овощи

В начале июля цены на огурец стремительно снизились, несмотря на то, что в стационарных тепличных комбинатах выборки урожая первого севооборота с каждым днем ​​становятся все меньше.

Также в Украине наблюдается стремительное снижение цен на картофель нового урожая. В середине июля фермеры были вынуждены продавать картофель нового урожая по цене от 8 до 15 гривен за килограмм (0,19-0,36 долларов США). Это в среднем на 27% ниже, чем цены в конце прошлой недели.

Также украинские комбинаты вынуждены снижать цены на помидоры. Пока этот овощ предлагают к продаже по цене 48-65 грн/кг.

Кроме того, на украинском рынке продолжает дешеветь морковь нового урожая. Учитывая увеличение предложения этих корнеплодов, производители вынуждены снижать цены на этот овощ практически каждый день.

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