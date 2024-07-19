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Цены на тепличные огурцы в Украине быстро растут
На Украине наблюдается значительное повышение цен на тепличные огурцы, поскольку представители большинства тепличных комбинатов завершили первый оборот и полностью реализовали остатки продукции.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
В то же время производители с круглогодичным циклом производства повысили цены из-за стабильного спроса.
Пока тепличные комбинаты предлагают огурцы по цене 25-50 грн/кг ($0,60-1,21/кг), что на 40% выше, чем в конце прошлой недели. Главной причиной роста цен явилось существенное сокращение предложения овощей на рынке.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Многие тепличные комбинаты, завершившие первый оборот, планируют начать второй не раньше середины августа. Высокий спрос на огурцы также поддерживает цены.
Ситуацию не улучшает и продукция открытого грунта, поскольку ее предложение на этой неделе существенно сократилось из-за жаркой и сухой погоды по всей Украине.
В настоящее время цена на тепличные огурцы в Украине в среднем в 2,5 раза выше, чем в середине июля 2023 года. Ключевые игроки рынка сомневаются, что в ближайшее время удастся компенсировать недостаток предложения за счет импортной продукции из-за незначительных и нестабильных поставок.
Цены на овощи
В начале июля цены на огурец стремительно снизились, несмотря на то, что в стационарных тепличных комбинатах выборки урожая первого севооборота с каждым днем становятся все меньше.
Также в Украине наблюдается стремительное снижение цен на картофель нового урожая. В середине июля фермеры были вынуждены продавать картофель нового урожая по цене от 8 до 15 гривен за килограмм (0,19-0,36 долларов США). Это в среднем на 27% ниже, чем цены в конце прошлой недели.
Также украинские комбинаты вынуждены снижать цены на помидоры. Пока этот овощ предлагают к продаже по цене 48-65 грн/кг.
Кроме того, на украинском рынке продолжает дешеветь морковь нового урожая. Учитывая увеличение предложения этих корнеплодов, производители вынуждены снижать цены на этот овощ практически каждый день.
Источник фото: ua.depositphotos.com