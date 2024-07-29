В Украине аномально рано начался сбор ремонтантных сортов малины

В Украине аномально рано начался сбор ремонтантных сортов садовой малины. Обычно эта ягода начинает поступать на рынок в середине августа, но в 2024 сезон всех ягод сместился очень существенно, что влияет на ситуацию на рынке.

Об этом сообщил Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), пишет EastFruit .

"Ремонтантная малина пока предлагается на свежем рынке по ценам 100-130 грн/кг ($2,4-3,2 за кг). Качество ремонтантной малины заметно лучше малины летних сортов", — отметила Юлия Тимошенко, руководитель проекта по производству замороженных. фруктов "Тиферет".

Ожидается, что в ближайшее время предложение этого вида малины на рынке будет расти, что приведет к некоторому снижению цен на нее. В то же время, спрос на замороженную малину будет оставаться высоким, что будет поддерживать цены на высоком уровне.

Аналитики отмечают, что мировой рынок малины сталкивается с недостаточным уровнем предложения и высоким уровнем спроса, что приводит к росту цен. Проблемы с урожаем в Сербии, понижение площадей под этой культурой в Польше, а также значительные трудности украинских фермеров и переработчиков, связанные с войной и дефицитом рабочей силы, затрудняют стабилизацию ситуации на рынке.

Растут цены на малину для заморозки

Украинские заморозники малины уже объявили первые цены на закупку ягоды, хотя сезон закупки оптовых партий только начинается. Анонсированные цены существенно отличаются в зависимости от региона. В центральных и западных областях они несколько выше, в то время как в Винницкой и Хмельницкой областях цены самые низкие.

Во Львовской области средняя цена составляет 42-44 грн/кг, что эквивалентно $1,00-1,05 или около 1 евро за кг. В Киевской и Житомирской областях цены ближе к 45–50 грн/кг или $1.1–1,2. В Хмельницкой и Винницкой областях цена составляет около 35 грн./кг, что эквивалентно $0,85.

Такие цены не вызывают захвата у фермеров, хотя они и значительно выше прошлогодних. Многие производители знают, что сейчас цены на внешних рынках выросли и ожидают большего. Проведенный опрос показал, что большинство профессиональных участников рынка и фермеров считают, что цены на качественную малину в 2024 году достигнут 50-70 грн/кг, что составляет от $1,2 до $1,8 за кг.

Добавим, в 2023 году Украина впервые попала в число крупнейших поставщиков замороженной малины на рынок Канады. По сравнению с 2022 годом поставки увеличились в 1,5 раза.

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