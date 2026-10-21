РФ планирует заключить контракт с Китаем на новый газопровод для замещения экспорта в Европу

Российский "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) могут до конца 2026 года достичь коммерческой договоренности по поставке газа по новому трубопроводу "Сила Байкала" (ранее известному как "Сила Сибири 2").

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

По словам российского должностного лица, стороны ведут коммерческие переговоры и надеются выйти на необходимые договоренности до конца года. Запуск этого маршрута потенциально способен более чем вдвое нарастить экспорт российского трубопроводного газа в Китай.

Газопровод "Сила Байкала", маршрут которого запланирован через территорию Монголии, рассчитан на транспортировку до 50 миллиардов кубометров топлива в год из месторождений Западной Сибири, которые недавно обслуживали европейских клиентов. Этот объем соответствует более чем 10% текущего внутреннего потребления Китая.

Разногласия в цене и контекст рынка СПГ

Переговоры по проекту продолжаются уже много лет и тормозятся из-за разногласий по ценообразованию и гибкости объемов поставок. К тому же, Пекин опасается чрезмерной зависимости от одного поставщика. Трейдеры внимательно следят за переговорами на фоне колебаний на рынке сжиженного природного газа (СПГ), вызванных конфликтом на Ближнем Востоке.

Россия экспортирует трубопроводный газ в Китай через действующий маршрут "Сила Сибири". Еще одно направление – Дальневосточный маршрут мощностью до 12 млрд кубометров в год – планируют запустить в начале 2027 года.

В случае выхода "Силы Байкала" на полную мощность общий годовой экспорт "Газпрома" в Китай превысит 100 млрд кубометров против почти 40 млрд кубометров в 2025 году.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за отсутствия покупателей Россия увеличила скидку на газ для Китая до 56%, когда дисконт на топливо, закупаемое КНР действующим трубопроводом "Сила Сибири", достиг беспрецедентных размеров.