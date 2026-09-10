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Дата публикации

Китай приостановил переговоры с Россией по одному из ключевых энергетических проектов: причина

Россия, Китай
Переговоры по трубопроводу «Сила Сибири 2» зашли в тупик из-за спора между Китаем и Россией по цене / Depositphotos

Переговоры между Китаем и Россией по строительству газопровода "Сила Сибири-2" зашли в тупик из-за отсутствия прогресса в согласовании цены на газ.

Как пишет Dilo, об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на несколько источников, осведомленных о ситуации.

По словам собеседника издания, Китай надеется получить цену, сопоставимую с льготным тарифом для населения в России – около 50 долларов за тысячу кубометров или по меньшей мере с внутренней ценой для промышленных потребителей – примерно 120–130 долларов за тысячу кубометров.

Такая цена не устраивает Россию, ориентирующуюся на стоимость голубого топлива, идущего по газопроводу "Сила Сибири-1".

В настоящее время средняя цена импортируемого Китаем газа через "Силу Сибири-1" составляет около 258 долларов за тысячу кубометров. Цена, по которой Россия продавала газ Европе до начала войны в Украине, превышала 420 долларов за тысячу кубометров.

Ожидается, что газопровод "Сила Сибири-2" будет транспортировать в Китай через Монголию 50 млрд кубометров газа в год из газовых месторождений Ямала в Арктике.

При этом переговорная позиция Китая "становится сильнее с каждым днем", поэтому у Пекина нет особых причин спешить с решением по строительству "Силы Сибири-2".

По мнению специалистов, на переговорную стратегию Китая в отношении России может повлиять ситуация со снабжением энергоносителей через Ормузский пролив. Любые риски или перебои со снабжением энергоносителей из-за критических морских путей Ближнего Востока заставляют Китай тщательно анализировать глобальную энергетическую безопасность, диверсифицировать поставки и корректировать свою переговорную стратегию со всеми поставщиками.

Китай остановил переговоры с Россией по новому газопроводу "Сила Сибири-2"

Как писал The Wall Street Journal, во время последнего визита Владимира Путина в Пекин китайские чиновники попросили больше не поднимать вопрос о   новый газопровод "Сила Сибири-2"   до тех пор, пока российские условия не изменятся.

Китай, по словам источников WSJ, требует снизить цену на газ до внутрироссийского уровня, что в 5 раз ниже текущих цен "Газпрома" для КНР, которые уже включают скидку более 30%.

Инвестиции в "Силу Сибири-2" оцениваются в $10 млрд. Кроме того, если газопровод пройдет через Монголию, то неизбежно возникнет вопрос, по какой цене Монголия согласится покупать российский газ, чтобы участвовать в проекте.

Ранее сообщалось, что в Кремле не верят в возможное заключение соглашения с Китаем о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" в ближайшее время.

О газопроводе "Сила Сибири – 2"

Проектирование магистрального газопровода "Сила Сибири – 2" в Китай через Монголию началось в сентябре 2020 года. Планировалось, что новый газопровод будет введен в эксплуатацию до 2027 года.

В 2025 году российский "Газпром" заключил юридическое соглашение с Китаем о   строительство газопровода "Сила Сибири 2". Планировалось, что первые поставки через будущий дальневосточный газопровод в Китай состоятся уже в 2027 году.

При этом Министерство экономики России прогнозирует, что   продажи природного газа в Китай   будут гораздо менее прибыльными, чем поставки в Европу и Турцию, что подчеркивает негативное влияние растущей зависимости Кремля от этой азиатской страны.

Автор:
Светлана Манько

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