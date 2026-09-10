Китай призупинив переговори з Росією по одному з ключових енергетичних проєктів: причина

Переговори між Китаєм і Росією щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2" зайшли в глухий кут через відсутність прогресу в узгодженні ціни на газ.

Як пише Dilo, про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на кілька джерел, обізнаних із ситуацією.

За словами співрозмовника видання, Китай сподівається отримати ціну, співставну з пільговим тарифом для населення в Росії – близько 50 доларів за тисячу кубометрів, або щонайменше з внутрішньою ціною для промислових споживачів – приблизно 120–130 доларів за тисячу кубометрів.

Така ціна не влаштовує Росію, яка орієнтується на вартість блакитного палива, що йде газопроводом "Сила Сибіру-1".

Наразі середня ціна імпортованого Китаєм газу через "Силу Сибіру-1" становить близько 258 доларів за тисячу кубометрів. Ціна, за якою Росія продавала газ Європі до початку війни в Україні, перевищувала 420 доларів за тисячу кубометрів.

Очікується, що газопровід "Сила Сибіру-2" транспортуватиме до Китаю через Монголію 50 млрд кубометрів газу на рік із газових родовищ Ямалу в Арктиці.

При цьому переговорна позиція Китаю "стає сильнішою з кожним днем", тому Пекіну немає особливих причин поспішати з рішенням щодо будівництва "Сили Сибіру-2".

На думку фахівців, на переговорну стратегію Китаю щодо Росії може вплинути ситуація із постачанням енергоносіїв через Ормузьку протоку. Будь-які ризики чи перебої з постачанням енергоносіїв через критичні морські шляхи Близького Сходу змушують Китай ретельно аналізувати глобальну енергетичну безпеку, диверсифікувати постачання та коригувати свою переговорну стратегію з усіма постачальниками.

Китай зупинив переговори з Росією щодо нового газопроводу "Сила Сибіру-2"

Як писав The Wall Street Journal, під час останнього візиту Володимира Путіна до Пекіна китайські чиновники попросили більше не порушувати питання про новий газопровід "Сила Сибіру-2" доти, доки російські умови не зміняться.

Китай, за словами джерел WSJ, вимагає знизити ціну на газ до внутрішньоросійського рівня, що в 5 разів нижче за поточні ціни "Газпрому" для КНР, які вже включають знижку понад 30%.

Інвестиції в "Силу Сибіру-2" оцінюються в $10 млрд. Крім того, якщо газопровід пройде через Монголію, то неминуче виникне питання, за якою ціною Монголія погодиться купувати російський газ, щоб брати участь у проєкті.

Раніше повідомлялося, що у Кремлі не вірять у можливе укладення угоди з Китаєм щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2" найближчим часом.

Про газопровід "Сила Сибіру – 2"

Проєктування магістрального газопроводу "Сила Сибіру – 2" до Китаю через Монголію розпочалося у вересні 2020 року. Планувалося, що новий газопровід введуть в експлуатацію до 2027 року.

У 2025 році російський "Газпром" уклав юридичну угоду з Китаєм про будівництво газопроводу "Сила Сибіру 2". Планувалося, що перші поставки через майбутній далекосхідний газопровід до Китаю відбудуться вже у 2027 році.

При цьому Міністерство економіки Росії прогнозує, що продажі природного газу до Китаю будуть значно менш прибутковими, ніж постачання в Європу та Туреччину, що підкреслює негативний вплив зростаючої залежності Кремля від цієї азійської країни.