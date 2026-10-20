Скидка на российский газ, который закупает Китай по трубопроводу "Сила Сибири", в этом году достигнет беспрецедентных размеров.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times.

Как следует из материалов закона о госбюджете РФ, в среднем за год цена "Газпрома" для рынка КНР будет составлять $247,9 за тысячу кубометров. При этом другие клиенты компании будут платить за рубежом $562. Таким образом, дисконт составит $315 за тысячу кубов, или 56%.

По сравнению с прошлым годом размер скидки для Китая увеличится на 15%: тогда он закупал газ по $240,3 за тысячу кубометров против $406,5 у других клиентов "Газпрома" за рубежом.

В следующем году, согласно материалам бюджета, Кремль продолжит продавать газ Пекину практически за полцены: для Китая она составит $251,3 за тысячу кубометров, что на 46% ниже, чем по другим зарубежным поставкам ($450).

На 2028 год Минэкономразвития закладывает сокращение скидок до 32% ($247,8 против $361,9), на 2029 год — до 24% ($246,4 против $323,2).

Ранее Министерство экономики России прогнозировало, что продажи природного газа в Китай будут значительно менее прибыльными, чем поставки в Европу и Турцию, что подчеркивает негативное влияние растущей зависимости Кремля от этой азиатской страны.

В 2025 году Россия поставила в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" 39,4 млрд. кубометров газа, а в этом году, вероятнее всего, этот объем увеличится до 40,5 млрд. кубов. Но несмотря на рекордные объемы прокачки, китайский рынок пока компенсирует "Газпрому" лишь одну пятую прежних поставок в Евросоюз, достигавших на пике почти 200 млрд кубометров.

Китай остановил переговоры с Россией по новому газопроводу "Сила Сибири-2"

Ранее сообщалось, что переговоры между Китаем и Россией по строительству газопровода "Сила Сибири-2" зашли в тупик из-за отсутствия прогресса в согласовании цены на газ.

Несмотря на декларации российских чиновников о близости подписания контракта и заявления Владимира Путина о некоем "юридически обязывающем меморандуме", камнем преткновения остается цена газа.

Китай требует снижения стоимости газа до $50-150 за тысячу кубометров, то есть до уровня внутрироссийских цен для физических лиц или промышленности, тогда как Москва настаивает на том, чтобы сохранилась нынешняя формула, которая уже включает двузначные скидки.

Как писал The Wall Street Journal, во время последнего визита Владимира Путина в Пекин китайские чиновники попросили больше не ставить вопрос о новом газопроводе "Сила Сибири-2" до тех пор, пока российские условия не изменятся.

Ранее сообщалось, что в Кремле не верят в возможное заключение соглашения с Китаем о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" в ближайшее время.