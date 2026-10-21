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РФ планує укласти контракт із Китаєм на новий газопровід для заміщення експорту в Європу

газпром
РФ планує укласти контракт із Китаєм на новий газопровід для заміщення експорту в Європу

Російський "Газпром" та Китайська національна нафтогазова корпорація (CNPC) можуть до кінця 2026 року досягти комерційної домовленості щодо постачання газу новим трубопроводом "Сила Байкалу" (раніше відомим як "Сила Сибіру 2").

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

За словами російського посадовця, сторони ведуть комерційні переговори та сподіваються вийти на необхідні домовленості до кінця року. Запуск цього маршруту потенційно здатний більш ніж удвічі наростити експорт російського трубопровідного газу до Китаю.

Газопровід "Сила Байкалу", маршрут якого заплановано через територію Монголії, розрахований на транспортування до 50 мільярдів кубометрів палива на рік із родовищ Західного Сибіру, які донедавна обслуговували європейських клієнтів. Цей обсяг відповідає понад 10% поточного внутрішнього споживання Китаю.

Розбіжності в ціні та контекст ринку СПГ

Переговори щодо проєкту тривають уже багато років і гальмуються через розбіжності щодо ціноутворення та гнучкості обсягів постачання. До того ж Пекін остерігається надмірної залежності від одного постачальника. Трейдери пильно стежать за перемовинами на тлі коливань на ринку зрідженого природного газу (СПГ), спричинених конфліктом на Близькому Сході.

Наразі Росія експортує трубопровідний газ до Китаю через діючий маршрут "Сила Сибіру". Ще один напрямок — Далекосхідний маршрут потужністю до 12 млрд кубометрів на рік — планують запустити на початку 2027 року. 

У разі виходу "Сили Байкалу" на повну потужність загальний річний експорт "Газпрому" до Китаю перевищить 100 млрд кубометрів проти майже 40 млрд кубометрів у 2025 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через відсутність покупців Росія збільшила знижку на газ для Китаю до 56%, коли дисконт на паливо, яке КНР закуповує діючим трубопроводом "Сила Сибіру", досяг безпрецедентних розмірів.

Автор:
Максим Кольц

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