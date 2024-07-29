В Україні аномально рано розпочався збір ремонтантних сортів малини

В Україні аномально рано розпочалося збирання ремонтантних сортів садової малини. Зазвичай ця ягода починає надходити на ринок у середині серпня, але у 2024 році сезон усіх ягід змістився дуже суттєво, що впливає на ситуацію на ринку.

Про це повідомив Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), пише EastFruit.

"Ремонтантна малина поки що пропонується на свіжому ринку за цінами 100-130 грн/кг ($2,4-3,2 за кг). Якість ремонтантної малини помітно краща за малину літніх сортів", — зазначила Юлія Тимошенко, керівник проекту з виробництва заморожених фруктів "Тиферет".

Очікується, що найближчим часом пропозиція цього виду малини на ринку зростатиме, що призведе до деякого зниження цін на неї. Водночас попит на заморожену малину залишатиметься високим, що підтримуватиме ціни на високому рівні.

Аналітики зазначають, що наразі світовий ринок малини стикається з недостатнім рівнем пропозиції та високим рівнем попиту, що спричиняє зростання цін. Проблеми з урожаєм у Сербії, зниження площ під цією культурою в Польщі, а також значні труднощі українських фермерів і переробників, пов'язані з війною та дефіцитом робочої сили, ускладнюють стабілізацію ситуації на ринку.

Зростають ціни на малину для заморозки

Українські заморозники малини вже оголосили перші ціни на закупівлю ягоди, хоча сезон закупівлі оптових партій лише починається. Анонсовані ціни суттєво відрізняються залежно від регіону. У центральних та західних областях вони дещо вищі, тоді як у Вінницькій та Хмельницькій областях ціни найнижчі.

На Львівщині середня ціна становить 42-44 грн/кг, що еквівалентно $1,00-1,05 або близько 1 євро за кг. У Київській та Житомирській областях ціни ближче до 45-50 грн/кг або $1.1-1,2. У Хмельницькій та Вінницькій областях ціна становить близько 35 грн/кг, що еквівалентно $0,85.

Такі ціни не викликають захоплення у фермерів, хоча вони й значно вищі за торішні. Багато виробників знають, що нині ціни на зовнішніх ринках зросли, і очікують більшого. Проведене опитування показало, що більшість професійних учасників ринку та фермерів вважає, що ціни на якісну малину в 2024 році досягнуть 50-70 грн/кг, що становить від $1,2 до $1,8 за кг.

Додамо, у 2023 році Україна вперше потрапила в число найбільших постачальників замороженої малини на ринок Канади. У порівнянні з 2022 роком поставки збільшились у 1,5 рази.

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