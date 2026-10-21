Венгрия может отобрать у "Росатома" атомный проект на €12,5 млрд

Венгрия рассматривает возможность заменить российский "Росатом" как главного подрядчика расширения атомной электростанции "Пакш". Начальная стоимость проекта составила €12,5 млрд, а к заливке первого бетона страна уже потратила на него более €2 млрд.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Reuters.

По данным двух источников агентства, венгерские власти пересматривают проект и ищут альтернативных поставщиков. Окончательное решение ожидается позже в этом году или начале следующего.

Один из источников, близких к администрации, отметил, что правительство склоняется к необходимости расширения АЭС "Пакш", однако считает, что "Росатом" не должно участвовать в реализации проекта.

При пересмотре должны оценить юридические, технические, финансовые и временные последствия смены главного подрядчика, а также экономическую жизнеспособность самого проекта.

Смена подрядчика может дорого стоить Венгрии

Проект расширения АЭС "Пакш" был согласован с "Росатомом" без проведения тендера еще в 2014 году. С этого момента первоначальный контракт меняли пять раз, а шестую поправку подготовили, но не подписали.

К моменту заливки первого бетона в феврале расходы Венгрии на проект превысили €2 млрд.

Если Будапешт откажется от "Росатома", стране, по данным Reuters, потенциально придется списать около €1,1 млрд, уже выплаченных российской компании, а также уплатить возможные штрафы за расторжение контракта.

В "Росатоме" заявили, что продолжают реализовывать проект в соответствии с согласованным графиком и не получали официальных уведомлений о намерении венгерской стороны прекратить сотрудничество.

"Пакш" остается критически важным для энергосистемы

Венгерские власти при этом не планируют отказываться от атомной генерации. Она рассматривается как источник базовой электроэнергии для покрытия растущего спроса и балансировки возобновляемой генерации.

Параллельно Будапешт изучает возможность продлить еще на 20 лет лицензии четырех действующих реакторов российского производства на АЭС "Пакш". Их нынешние разрешения истекают в 2032–2037 годах.

Ситуацию дополнительно усложняют климатические риски: в августе из-за засухи и низкого уровня Дуная существующие реакторы АЭС оказались близки к остановке.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия просматривает проект АЭС "Пакш" и планирует определиться с последующим расширением станции до конца года. Власти также оценивают возможность продолжения работы четырех имеющихся энергоблоков еще на 20 лет.