Угорщина може забрати у "Росатома" атомний проєкт на €12,5 млрд

Угорщина розглядає можливість замінити російський "Росатом" як головного підрядника розширення атомної електростанції "Пакш". Початкова вартість проєкту становила €12,5 млрд, а до заливки першого бетону країна вже витратила на нього понад €2 млрд.

Про це інформує Dilo з посиланням на Reuters.

За даними двох джерел агентства, угорська влада переглядає проєкт та шукає альтернативних постачальників. Остаточне рішення очікується пізніше цього року або на початку наступного.

Одне з джерел, близьких до адміністрації, зазначило, що уряд схиляється до необхідності розширення АЕС "Пакш", однак вважає, що "Росатом" не повинен брати участь у реалізації проєкту.

Під час перегляду мають оцінити юридичні, технічні, фінансові та часові наслідки зміни головного підрядника, а також економічну життєздатність самого проєкту.

Зміна підрядника може дорого коштувати Угорщині

Проєкт розширення АЕС "Пакш" був погоджений із "Росатомом" без проведення тендеру ще у 2014 році. Відтоді початковий контракт змінювали п'ять разів, а шосту поправку підготували, але не підписали.

До моменту заливки першого бетону в лютому витрати Угорщини на проєкт перевищили €2 млрд.

Якщо Будапешт відмовиться від "Росатома", країні, за даними Reuters, потенційно доведеться списати близько €1,1 млрд, уже виплачених російській компанії, а також сплатити можливі штрафи за розірвання контракту.

У "Росатомі" заявили, що продовжують реалізовувати проєкт відповідно до погодженого графіка та не отримували офіційних повідомлень про намір угорської сторони припинити співпрацю.

"Пакш" залишається критично важливим для енергосистеми

Угорська влада при цьому не планує відмовлятися від атомної генерації. Вона розглядається як джерело базової електроенергії для покриття зростаючого попиту та балансування відновлюваної генерації.

Паралельно Будапешт вивчає можливість продовжити ще на 20 років ліцензії чотирьох чинних реакторів російського виробництва на АЕС "Пакш". Їхні нинішні дозволи закінчуються у 2032–2037 роках.

Ситуацію додатково ускладнюють кліматичні ризики: у серпні через посуху та низький рівень Дунаю існуючі реактори АЕС опинилися близько до зупинки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина переглядає проєкт АЕС "Пакш" і планує визначитися з подальшим розширенням станції до кінця року. Влада також оцінює можливість продовження роботи чотирьох наявних енергоблоків ще на 20 років.