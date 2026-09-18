Угорщина може за рік відмовитися від російського газу і переглядає АЕС "Пакш"

Угорщина може протягом року повністю замінити російський газ постачаннями з інших джерел і виконати вимоги ЄС щодо відмови від нього. Паралельно уряд переглядає розширення АЕС "Пакш" за участю Росії та шукає альтернативних постачальників нафти.

Про це інформує Dilo з посиланням на Вloomberg.

За словами міністра економіки та енергетики Угорщини Іштвана Капітаня, Угорщина має достатньо трубопровідних з'єднань, щоб отримувати газ з альтернативних джерел за конкурентними цінами.

Він заявив, що за нинішнього розвитку ситуації країна зможе забезпечити необхідні обсяги газу з інших джерел до жовтня 2027 року — терміну, до якого країни ЄС мають припинити імпорт російського природного газу.

Це означатиме суттєву зміну попереднього енергетичного курсу Угорщини, який значною мірою спирався на постачання енергоносіїв із Росії.

Уряд переглядає розширення АЕС "Пакш"

Угорський уряд також аналізує доцільність розширення єдиної атомної електростанції країни — АЕС "Пакш". Рішення щодо подальшої реалізації проєкту планують ухвалити до кінця року.

За словами Капітаня, технологічний розвиток може дозволити продовжити роботу чотирьох наявних атомних енергоблоків ще на 20 років. Без такого рішення термін їх експлуатації мав би завершитися у 2032 році.

Саме тому уряд оцінює, чи потрібне країні будівництво додаткових блоків потужністю 2000 МВт.

Проєкт розширення АЕС "Пакш" передали російській корпорації "Росатом" у 2014 році, однак його реалізація відстає від початкових строків.

Крім диверсифікації поставок газу та нафти, уряд планує зменшувати загальну залежність країни від імпортних енергоносіїв.

Серед запланованих кроків — збільшення потужностей зі зберігання енергії та залучення великих інвестицій у вітроенергетику.

Для Угорщини це важливо через високу залежність економіки від імпортних нафти та газу: коливання світових цін на енергоносії безпосередньо впливають на витрати країни та курс форинта.

Нагадаємо, у травні Угорщина вже розглядала постачання газу з Румунії, яке могло б замістити до 20-25% російського імпорту. Тоді йшлося про можливість замінити російський газ паливом із родовища Neptun Deep.