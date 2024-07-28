В Украине продолжают расти цены на тепличные огурцы

Цены на тепличные огурцы в Украине продолжают уверенно расти – с начала недели их стоимость выросла в среднем на 25%.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Как сообщают представители большинства тепличных комбинатов, первый оборот полностью завершен, а остатки продукции также полностью реализованы. В то же время производители, работавшие с круглогодичным циклом производства, увеличивали стоимость своей продукции. Свои действия они мотивировали стабильным спросом на высококачественную продукцию.

Какие цены на тепличные огурцы

По данным аналитиков, только с начала недели стоимость тепличных огурцов выросла в среднем на 25%, и на сегодняшний день данная продукция поступает в продажу по 35-55 грн/кг ($0,85-1,34/кг).

Ситуацию с ценами на огурцы на рынке его участники связывают, прежде всего, с межсезонным сокращением предложения тепличного огурца, поскольку многие стационарные комбинаты уже завершили уборку урожая первого оборота, тогда как к новому обороту планируют приступить только во второй половине августа. Те же компании, которые продолжают вести реализацию, практически ежедневно повышают цены, ссылаясь на достаточно активные темпы сбыта. Поддержку ценам также оказывает ограниченное предложение огурцов с открытого грунта.

Следует отметить, что на сегодняшний день тепличные комбинаты Украины уже предлагают огурец к продаже в среднем в 3 раза дороже, чем в конце июля 2023 года. При этом многие игроки рынка не исключают, что огурцы будут дорожать и дальше при сохранении сегодняшних темпов сбыта.

Цены на овощи в Украине.

В начале июля цены на огурцы стремительно снизились, несмотря на то, что в стационарных тепличных комбинатах выборки урожая первого севооборота с каждым днем ​​становятся все меньше.

Также в Украине наблюдается стремительное снижение цен на картофель нового урожая. В середине июля фермеры были вынуждены продавать картофель нового урожая по цене от 8 до 15 гривен за килограмм (0,19-0,36 долларов США). Это в среднем на 27% ниже, чем в конце прошлой недели.

Также украинские комбинаты вынуждены снижать цены на помидоры. Пока этот овощ предлагают к продаже по цене 48-65 грн/кг.

Кроме того, на украинском рынке продолжает дешеветь морковь нового урожая. Учитывая увеличение предложения этих корнеплодов, производители вынуждены снижать цены на этот овощ практически каждый день.

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