В Україні продовжують рости ціни на тепличні огірки

Ціни на тепличні огірки в Україні продовжують впевнено зростати – з початку тижня їх вартість зросла в середньому на 25%.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Як повідомляють представники більшості тепличних комбінатів, перший оборот було повністю завершено, а залишки продукції також повністю реалізовано. Водночас виробники, які працювали з цілорічним циклом виробництва, збільшували вартість своєї продукції. Свої дії вони мотивували стабільним попитом на продукцію високої якості.

Які ціни на тепличні огірки

За даними аналітиків, тільки з початку тижня вартість тепличних огірків зросла в середньому на 25%, і на сьогодні дана продукція надходить у продаж по 35-55 грн/кг ($0,85-1,34/кг).

Ситуацію з цінами на огірки на ринку його учасники пов’язують насамперед із міжсезонним скороченням пропозиції тепличного огірка, оскільки багато стаціонарних комбінатів уже завершили збирання врожаю першого обороту, тоді як до нового обороту планують розпочати тільки в другій половині серпня. Ті ж компанії, які продовжують вести реалізацію, практично щодня підвищують ціни, посилаючись на досить активні темпи збуту. Підтримку цінам також надає й обмежена пропозиція огірків відкритого ґрунту.

Слід зазначити, що на сьогодні тепличні комбінати України вже пропонують огірок до продажу в середньому в 3 рази дорожче, ніж наприкінці липня 2023 року. При цьому багато гравців ринку не виключають, що огірки дорожчатимуть і далі за умови збереження сьогоднішніх темпів збуту.

Ціни на овочі в Україні

На початку липня ціни на огірки стрімко знизилися, незважаючи на те, що у стаціонарних тепличних комбінатах вибірки врожаю першої сівозміни з кожним днем ​​стають дедалі меншими.

Також в Україні спостерігається стрімке зниження цін на картоплю нового врожаю. В середині липня фермери змушені були продавати картоплю нового врожаю за ціною від 8 до 15 гривень за кілограм (0,19-0,36 доларів США). Це в середньому на 27% нижче, ніж ціни наприкінці минулого тижня.

Також українські комбінати змушені знижувати ціни на помідори. Наразі цей овоч пропонують до продажу за ціною 48-65 грн/кг.

Крім того, на українському ринку продовжує дешевшати морква нового врожаю. Враховуючи збільшення пропозиції цих коренеплодів, виробники змушені знижувати ціни на цей овоч практично щодня.

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