Ціни на живець свиней в Україні відновлюються після падіння

Після втрат, що спостерігалися протягом місяця, ринок живця свиней забійних кондицій почав відновлюватися і останні торги липня завершилися зростанням цін.

Про це повідомили в Асоціації "Свинарі України".

Цього тижня більшість партій живця закуповували за ціною 55–56 грн/кг, з середньою ринковою ціною на рівні 55,65 грн/кг. Хоча в різних регіонах України ціни могли дещо відрізнятися, загальна тенденція була спрямована в бік зростання.

Згідно з повідомленням, активність заготівельників на ринку також помітно зросла, проте ситуація з пропозицією на ринку неоднозначна. Відгуки від м'ясопереробників свідчать про те, що деякі м'ясопереробні підприємства легко знаходять потрібні обсяги свинини, тоді як інші стикаються з труднощами. Окремі переробники відмітили зменшення забійної ваги тварин.

Додаткові складнощі виникли через спалахи африканської чуми свиней на Полтавщині та в Запорізькій області, що призвело до введення карантинних обмежень.

Попри ці виклики, стабілізація енергопостачання сприяла пожвавленню торгівлі, що, на думку представників м'ясопереробної галузі, є позитивним сигналом для подальшого зростання цін на ринку живця на початку серпня.

Свинарство втрачає привабливість для аграріїв

Свинарство, попри певне пожвавлення, не стає максимально привабливою для інвестицій галуззю. Прогнозується, що за результатами 2024 року рентабельність виробництва свинини знизиться до 0,35 грн/кг проти 0,64 грн/кг у 2023 році. Основною причиною її зменшення стане зниження закупівельних цін на свинину в поточному році - на 29% проти середнього показника за 2023 рік.

Хоча, до прикладу, в травні в українських супермаркетах ціни на свинину були вищими ніж місяцем раніше. Найпомітніше підвищилися ціни на популярні у сезон пікніків свинячі ошийок та стегно.

Детальніше про те, як галузь свинарства функціонує на третій рік війни і що стимулює попит на свинину серед українців, читайте в матеріалі Delo.ua.

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