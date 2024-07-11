Як змінилися ціни на свинину в супермаркетах

У червні середні ціни на охолоджені м’ясні напівфабрикати зі свинини були в середньому на 1% дешевшими ніж у травні.

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Про зниження цін на свинину в мережах роздрібної торгівлі свідчать результати щомісячного моніторингу Асоціації "Свинарі України".

Зазначається, що протягом червня охолоджене м’ясо свиней було доступнішим для українців ніж у кінці весни.

Так, середня роздрібна ціна кілограма охолодженої свинини у перший місяць літа була на 0,9% чи 1,8 грн/кг нижчою, ніж у травні та склала 191,9 грн/кг.

Дорожчає ошийок

Утім, не усі м’ясні частини подешевшали, констатують аналітики Асоціації "Свинарі України"

Там зауважують, що хоча середні ціни на свинину в червні знижувалися, цінники далеко не усіх напіфабрикатів відреагували однаково.

Так, наприклад, лопатка та тазостегнова частина понизилися в ціні найсильніше— на 2,3% та 2,8% відповідно.

Зміна цін вирізки і корейки була практично непомітною, адже середня ціна за місяць скорегувалася на 0,3% чи у межах 1 грн/кг.

Натомість, найпопулярніша в пікніковий сезон частина — ошийок — навпаки подорожчала за підсумками червня на 1,6%.

"Окрім зниження закупівельних цін на свинину (-10% проти середньої позначки у травні), вплив на ціни на прилавку має і низка інших чинників, зокрема і додаткові витрати, пов’язані з адаптацією торговельних точок до відключення електропостачання" — коментують в АСУ.

Так, за відгуками постачальників закладів роздрібної торгівлі, не усі з них змогли адаптуватися до форс-мажорних обставин роботи. Утім, вже в кінці місяця більшість гравців ринку призвичаїлися до нових реалій та організували свою роботу відповідно

Галузеві аналітики також відзначили, що зниження цін на свинину синхронізувалося з аналогічною динамікою цін на курятину (-0,8% проти середньої ціни у травні), тоді як яловичина додала 5%.

До зменшення попиту на свинину призвели перебої з електропостачанням і мобілізація

Як повідомляє "Український клуб аграрного бізнесу", у другій половині червня було зафіксовано найнижчу за останніх два роки середню ціну за кг живця (46,3 грн з ПДВ).

Останній раз така ціна спостерігалася наприкінці квітня 2022 року. Цей показник суттєво наблизився до рівня собівартості виробництва, що схвилювало виробників. Проте, вже на початку червня ціна живця підвищилась до 55,1 грн/кг з ПДВ.

"Одного фактору, який суттєво впливав би на це, немає, бо ж така ситуація спричинена комплексом причин, які нетипові для цього періоду часу. По-перше, тенденція до зростання в першій половині літа була завжди, навіть до війни. Натомість цьогоріч до зменшення попиту призвели перебої з електропостачанням, а також мобілізація. По-друге, якщо до війни імпортна свинина впливала на внутрішню цінову політику, то зараз – ні. Об`єми знизились до 300-500 т з 2500-4000 т. Ринкові зміни обумовлені винятково внутрішніми фактори, оскільки переважна більшість свинини на прилавках – українська продукція", – пояснює аналітик УКАБ Максим Гопка.

Свинарство втрачає привабливість для аграріїв

Свинарство, попри певне пожвавлення, не стає максимально привабливою для інвестицій галуззю. Прогнозується, що за результатами 2024 року рентабельність виробництва свинини знизиться до 0,35 грн/кг проти 0,64 грн/кг у 2023 році. Основною причиною її зменшення стане зниження закупівельних цін на свинину в поточному році - на 29% проти середнього показника за 2023 рік.

Детальніше про те, як галузь свинарства функціонує на третій рік війни і що стимулює попит на свинину серед українців, читайте в матеріалі Delo.ua.