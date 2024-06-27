Ціни на свинину почали підніматися після падіння

У кінці червня ціни на ринку живця свиней відновилися після раптового падіння у середині місяця. Середня ринкова ціна цього тижня становила 55,1 грн/кг.

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Про це повідомляють аналітики Асоціації "Свинарі України".

Цінові перемовини операторів ринку завершилися зростанням котирувань. Після раптового падіння, ціни частково відновили втрачені позиції.

Більшість товарних партій цього тижня закуповували по 55-56+ грн/кг, хоча в деяких випадках ціни були як вищі, так і нижчі. Середньозважена ринкова позначка цього тижня склала 55,1 грн/кг.

Відгуки операторів щодо ринкової активності суттєво різняться. Частина заготівельників повідомляє про епізодичні відмови від попередньо замовлених партій, інші констатують нездатність повністю задовольнити попит та отримують додаткові замовлення, тоді як решта зазначає відносну сталість продажів останніми тижнями.

Неоднорідність спостережень спричинена також і розбіжністю цін на охолоджені свинячі півтуші, що зумовлено широким діапазоном цін заготівлі та перехідними залишками з минулого тижня.

Переробники очікують подальшого зміцнення цін на живець. Водночас, вони зазначають, що тривалість позитивної цінової динаміки залежатиме від ступеня підвищення цін наступного тижня. Частина операторів сподівається на помірний підйом, який з більшою ймовірністю стане послідовним продовженням тенденції відновлення котирувань, а не точковою зміною.

Свинарство втрачає привабливість для аграріїв

Свинарство, попри певне пожвавлення, не стає максимально привабливою для інвестицій галуззю. Прогнозується, що за результатами 2024 року рентабельність виробництва свинини знизиться до 0,35 грн/кг проти 0,64 грн/кг у 2023 році. Основною причиною її зменшення стане зниження закупівельних цін на свинину в поточному році - на 29% проти середнього показника за 2023 рік.

Хоча, до прикладу, в травні в українських супермаркетах ціни на свинину були вищими ніж місяцем раніше. Найпомітніше підвищилися ціни на популярні у сезон пікніків свинячі ошийок та стегно.

Детальніше про те, як галузь свинарства функціонує на третій рік війни і що стимулює попит на свинину серед українців, читайте в матеріалі Delo.ua.

Джерело фото: ua.depositphotos.com