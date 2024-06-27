Цены на свинину начали подниматься после падения

В конце июня цены на рынке череда свиней возобновились после внезапного падения в середине месяца. Средняя рыночная цена этой недели составила 55,1 грн/кг.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщают аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины".

Ценовые переговоры операторов рынка завершились ростом котировок. После внезапного падения цены частично восстановили утраченные позиции.

Большинство товарных партий на этой неделе закупали по 55-56+ грн/кг, хотя в некоторых случаях цены были как выше, так и ниже. Средневзвешенная рыночная отметка на этой неделе составила 55,1 грн/кг.

Отзывы операторов по рыночной активности существенно отличаются. Часть заготовителей сообщает об эпизодических отказах от предварительно заказанных партий, другие констатируют неспособность полностью удовлетворить спрос и получают дополнительные заказы, тогда как остальные отмечают относительное постоянство продаж в последние недели.

Неоднородность наблюдений вызвана также расхождением цен на охлажденные свиные полутуши, что обусловлено широким диапазоном цен заготовки и переходными остатками с прошлой недели.

Переработчики ожидают дальнейшего укрепления цен на живец. В то же время они отмечают, что продолжительность положительной ценовой динамики будет зависеть от степени повышения цен на следующей неделе. Часть операторов надеется на умеренный подъем, который с большей вероятностью станет последовательным продолжением тенденции возобновления котировок, а не точечным изменением.

Свиноводство теряет привлекательность для аграриев

Свиноводство, несмотря на определенное оживление, не становится максимально привлекательным для инвестиций отраслью. Прогнозируется, что по результатам 2024 рентабельность производства свинины снизится до 0,35 грн/кг против 0,64 грн/кг в 2023 году. Основной причиной ее уменьшения станет снижение закупочных цен на свинину в текущем году – на 29% против среднего показателя за 2023 год.

Хотя, к примеру, в мае в украинских супермаркетах цены на свинину были выше, чем месяцем ранее. Наиболее заметно повысились цены на популярные в сезон пикников свиные ошейки и бедро.

Детальнее о том, как отрасль свиноводства функционирует на третий год войны и что стимулирует спрос на свинину среди украинцев, читайте в материале Delo.ua.

Источник фото: ua.depositphotos.com