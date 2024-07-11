Как изменились цены на свинину в супермаркетах

В июне средние цены на охлажденные мясные полуфабрикаты из свинины были в среднем на 1% дешевле, чем в мае.

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О снижении цен на свинину в розничных сетях свидетельствуют результаты ежемесячного мониторинга Ассоциации "Свиноводы Украины".

Отмечается, что в течение июня охлажденное мясо свиней было более доступным для украинцев, чем в конце весны.

Так, средняя розничная цена килограмма охлажденной свинины в первый месяц лета была на 0,9% или 1,8 грн/кг ниже, чем в мае и составила 191,9 грн/кг.

Дорожает ошейок

Впрочем, не все мясные части подешевели, констатируют аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины"

Там отмечают, что, хотя средние цены на свинину в июне снижались, ценники далеко не всех полуфабрикатов отреагировали одинаково.

Так, например, лопатка и тазобедренная часть снизились в цене сильнее всего – на 2,3% и 2,8% соответственно.

Изменение цен вырезки и корейки было практически незаметным, ведь средняя цена за месяц скорректировалась на 0,3% или в пределах 1 грн/кг.

Самая популярная в пикниковый сезон часть — ошейок — наоборот подорожала по итогам июня на 1,6%.

"Помимо снижения закупочных цен на свинину (-10% против средней отметки в мае), влияние на цены на прилавку оказывает и ряд других факторов, в том числе и дополнительные затраты, связанные с адаптацией торговых точек к отключению электроснабжения", - комментируют в АСУ.

Так, по отзывам поставщиков заведений розничной торговли, не все смогли адаптироваться к форс-мажорным обстоятельствам работы. Впрочем, уже в конце месяца большинство игроков рынка привыкли к новым реалиям и организовали свою работу соответственно

Отраслевые аналитики также отметили, что снижение цен на свинину синхронизировалось с аналогичной динамикой цен на курятину (-0,8% против средней цены в мае), в то время как говядина прибавила 5%.

К уменьшению спроса на свинину привели перебои с электроснабжением и мобилизация

Как сообщает "Украинский клуб аграрного бизнеса", во второй половине июня была зафиксирована самая низкая за последние два года среднюю цену за кг живца (46,3 грн. с НДС).

В последний раз такая цена наблюдалась в конце апреля 2022 года. Этот показатель существенно приблизился к уровню себестоимости производства, что взволновало производителей. Однако уже в начале июня цена живца повысилась до 55,1 грн/кг по НДС.

"Одного фактора, который существенно влиял бы на это, нет, так как такая ситуация вызвана комплексом причин, которые нетипичны для этого периода времени. Во-первых, тенденция к росту в первой половине лета была всегда, даже до войны. В этом году к уменьшению спроса привели перебои с электроснабжением, а также мобилизация. Во-вторых, если до войны импортная свинина влияла на внутреннюю ценовую политику, то сейчас – нет. Объемы снизились до 300-500 т с 2500-4000 т. факторы, поскольку подавляющее большинство свинины на прилавках – украинская продукция", – объясняет аналитик УКАБ Максим Гопко.

Свиноводство теряет привлекательность для аграриев

Свиноводство, несмотря на определенное оживление, не становится максимально привлекательным для инвестиций отраслью. Прогнозируется, что по результатам 2024 рентабельность производства свинины снизится до 0,35 грн/кг против 0,64 грн/кг в 2023 году. Основной причиной ее уменьшения станет снижение закупочных цен на свинину в текущем году – на 29% против среднего показателя за 2023 год.

Детальнее о том, как отрасль свиноводства функционирует на третий год войны и что стимулирует спрос на свинину среди украинцев, читайте в материале Delo.ua.