Экспорт свинины в июне превысил импорт: кому продаем и у кого покупаем

Экспорт свинины в июне был в 1,5 раза больше импорта. В течение месяца из Украины вывезли около 296 т свинины совокупной стоимостью около 700 тыс. дол. США.

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Об этом сообщают аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины" со ссылкой на предварительные данные таможенной статистики.

Отмечается, что объем импорта свинины в июне составил 195 т, а средняя таможенная стоимость ввезенного килограмма составила 2,27 дол. США.

В то же время экспорт свинины в июне был в 1,5 раза больше: за месяц из Украины вывезли почти 296 т свинины совокупной стоимостью около 700 тыс. дол. США.

Как отмечают аналитики, в целом 2024 оказался очень нетипичным для внешней торговли свининой, ведь разрыв между объемами поступления мяса свиней из-за рубежа и экспортом украинской свинины не так значителен.

Так, совокупный импорт за январь-июнь составляет 1,63 тыс. т, что в 3,5 раза меньше объемов завезенного за первую половину 2023-го, а экспорт за этот период только на четверть меньше — 1,2 тыс. т. и превышает прошлогодние объемы отгрузок на внешние рынки.

"По причине снижения цен на внутреннем рынке, которое наблюдается в первой половине года, это вполне закономерно: более низкая внутренняя цена создает барьер входа для импортной свинины и в то же время способствует улучшению конкурентных позиции продукции на внешних рынках", - объясняют в АСУ.

Вся завезенная свинина только из одной страны

Как констатируют отраслевые аналитики, несмотря на несовпадение объемов экспорта и импорта, наблюдается и определенная параллель, ведь география в обоих случаях ограничена.

"Вся свинина, завезенная в июне, поступила из Канады, а украинскую свинину направили на рынок ОАЭ. Поэтому по итогам первого полугодия 2024-го поступления из Канады составляют 66% импортированной свинины, а 9 из 10 кг свинины вывезенных за пределы страны попали на рынок Объединенных Арабских Эмиратов", - подчеркивают в АСУ.

Импорт свинины и сала сокращается, экспорт растет

Недавно сообщалось, что импорт свинины в Украину за первые три месяца 2024 года сократился в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года до 665 тонн. Импорт сала, свиного жира и жира птицы за это же время снизился в 1,8 раза, до 3986 тонн.

Министерство агрополитики фиксирует стабильный тренд на сокращение импорта в Украину сала и свиного жира после роста в первый год полномасштабной войны. По данным ведомства, импорт сала в Украину в 2023 году превысил импорт свинины:

Импорт, наименование товара, тонн 2022 год 2023 год 2023 год до 2022 года 2024 год, январь-март 2024 год до января-марта 2023 года Свинина 46 934 12 989 сокращение в 3,6 раза 665 сокращение в 4,8 раза Сало, свиной жир и жир птицы 31 321 24 534 -27,6% 3986 сокращение в 1,8 раза

Такой рост привлекательности украинской свинины объясняется существенным удешевлением цен на комбикорма. Цены на них упали в разы по сравнению с 2022 годом: пшеничные отруби подешевели в пять раз, соевый жмых и подсолнечный шрот - в 2-3 раза, зерновые в 2 раза.

С другой стороны, объемы экспорта этих продуктов из Украины демонстрируют увеличение, хотя традиционно не значительны.

Экспорт, наименование товара, тонн 2022 год 2023 год 2023 год до 2022 года 2024 год, январь-март 2024 год до января-марта 2023 года Свинина 293 890 рост в 3 раза 493 рост в 5 раз Сало, свиной жир и жир птицы 14 28 рост в 2 раза 32 +100%

В Минагрополитики подчеркивают, что процент импортированного сала в 2023 году составил всего 3,8% от производимого в Украине, а свинины – 2,0%. В январе-марте 2024 года этот показатель еще снизился – до 1,2% для сала и 0,5% для мяса свиней.

Свиноводство теряет привлекательность для аграриев

Свиноводство, несмотря на определенное оживление, не становится максимально привлекательным для инвестиций отраслью. Прогнозируется, что по результатам 2024 рентабельность производства свинины снизится до 0,35 грн/кг против 0,64 грн/кг в 2023 году. Основной причиной ее уменьшения станет снижение закупочных цен на свинину в текущем году – на 29% против среднего показателя за 2023 год.

Детальнее о том, как отрасль свиноводства функционирует на третий год войны и что стимулирует спрос на свинину среди украинцев, читайте в материале Delo.ua.