В Украине подорожала свинина живым весом

Июль начался положительной ценовой динамикой для операторов рынка свиней убойных кондиций. Торги на прошлой неделе завершились пересмотром цен закупки свинины живым весом на 2,5-4 грн/кг в сторону повышения, поэтому большинство товарных на этой неделе закупали по 58-60 грн/кг.

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Об этом сообщают в аналитическом отделе Ассоциации «Свиноводы Украины» по результатам еженедельного мониторинга закупочных цен.

Отмечается, что максимальная ценовая отметка чаще встречалась в западных регионах, тогда как эпизодические предложения ниже этого минимума озвучивались в восточных областях и центре Украины.

Как сообщают аналитики, средневзвешенная цена закупки свинины в живом весе составила 58,7 грн/кг, что на 6,6% превышает ее прошлогодний уровень.

"На этой неделе операторы мясопереработки описывают ход реализации как относительно стабильный, хотя объемы продаж уступают желаемое. Да, отключение электроэнергии до сих пор влияет на объемы заказов от конечной реализации и мясокомбинатов, однако большинство игроков рынка уже адаптировались к новым реалиям и работают планово", - отмечают в АСУ.

Там добавляют, что опрос заготовителей продемонстрировал, что в настоящее время влияние сезонных факторов на предложение свинины еще ощутимо не «в полную силу».

Вместе с тем, по данным отраслевой ассоциации, все чаще поступают отзывы о меньшей средней убойной массе животных или меньших объемах товарных партий, а иногда и вынужденные отсрочки отгрузок из-за более медленного прироста животных.

Кроме того, представители мясопереработки отмечают, что предложение тяжеловесных свиней стало существенно менее заметным. Соответственно, часть заготовителей ожидает дальнейшего укрепления цен, хотя, вероятно, и несколько медленнее.

К уменьшению спроса на свинину привели перебои с электроснабжением и мобилизация

Как сообщает "Украинский клуб аграрного бизнеса", во второй половине июня была зафиксирована самая низкая за последние два года средняя цена за кг живца (46,3 грн с НДС).

В последний раз такая цена наблюдалась в конце апреля 2022 года. Этот показатель существенно приблизился к уровню себестоимости производства, что взволновало производителей. Однако уже в начале июня цена живца повысилась до 55,1 грн/кг по НДС.

«Одного фактора, который бы существенно влиял на это, нет, так как такая ситуация вызвана комплексом причин, которые нетипичны для этого периода времени. Во-первых, тенденция роста в первой половине лета была всегда, даже до войны. В этом году к уменьшению спроса привели перебои с электроснабжением, а также мобилизация. Во-вторых, если до войны импортная свинина влияла на внутреннюю ценовую политику, то сейчас нет. Объемы снизились до 300-500 т с 2500-4000 т. Рыночные изменения обусловлены исключительно внутренними факторами, поскольку большинство свинины на прилавках – украинская продукция”, – объясняет аналитик УКАБ Максим Гопко.

Свиноводство теряет привлекательность для аграриев

Свиноводство, несмотря на определенное оживление, не становится максимально привлекательным для инвестиций отраслью. Прогнозируется, что по результатам 2024 рентабельность производства свинины снизится до 0,35 грн/кг против 0,64 грн/кг в 2023 году. Основной причиной ее уменьшения станет снижение закупочных цен на свинину в текущем году – на 29% против среднего показателя за 2023 год.

Детальнее о том, как отрасль свиноводства функционирует на третий год войны и что стимулирует спрос на свинину среди украинцев, читайте в материале Delo.ua.