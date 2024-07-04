В Україні подорожчала свинина живою вагою

Липень почався позитивною ціновою динамікою для операторів ринку свиней забійних кондицій. Торги минулого тижня завершилися переглядом цін закупівлі живця свиней на 2,5-4 грн/кг у бік підвищення, тож більшість товарних цього тижня закуповували по 58-60 грн/кг.

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Про це повідомляють в аналітичному відділі Асоціації «Свинарі України» за результатами щотижневого моніторингу закупівельних цін.

Зазначається, що максимальна цінова позначка частіше зустрічалася у західних регіонах, тоді як епізодичні пропозиції нижче згаданого мінімуму озвучували в східних областях та центрі України.

Як повідомляють аналітики, середньозважена ціна закупівлі свинини живою вагою склала 58,7 грн/кг, що на 6,6% перевищує її минулотижневий рівень.

"Цього тижня оператори м’ясопереробки описують перебіг реалізації як відносно стабільний, хоча обсяги продажів поступаються бажаним. Так, відключення електроенергії досі впливає на обсяги замовлень від кінцевої реалізації та м'ясокомбінатів, проте більшість гравців ринку вже адаптувалися до нових реалій і працюють планово", - зауважують в АСУ.

Там додають, що опитування заготівельників продемонструвало, що наразі вплив сезонних чинників на пропозицію свинини ще відчутний не «в повну силу».

Разом із тим, за даними галузевої асоціації, все частіше надходять відгуки про меншу середню забійну масу тварин чи менші обсяги товарних партій, а подекуди й вимушені відтермінування відвантажень через повільніший приріст тварин.

Крім того, представники м'ясопереробки відзначають, що пропозиція великовагових свиней стала істотно менш помітною. Відповідно, частина заготівельників очікує подальшого зміцнення цін, хоча, ймовірно, і дещо повільніше.

До зменшення попиту на свинину призвели перебої з електропостачанням і мобілізація

Як повідомляє "Український клуб аграрного бізнесу", у другій половині червня було зафіксовано найнижчу за останніх два роки середню ціну за кг живця (46,3 грн з ПДВ).

Останній раз така ціна спостерігалася наприкінці квітня 2022 року. Цей показник суттєво наблизився до рівня собівартості виробництва, що схвилювало виробників. Проте, вже на початку червня ціна живця підвищилась до 55,1 грн/кг з ПДВ.

“Одного фактору, який суттєво впливав би на це, немає, бо ж така ситуація спричинена комплексом причин, які нетипові для цього періоду часу. По-перше, тенденція до зростання в першій половині літа була завжди, навіть до війни. Натомість цьогоріч до зменшення попиту призвели перебої з електропостачанням, а також мобілізація. По-друге, якщо до війни імпортна свинина впливала на внутрішню цінову політику, то зараз – ні. Об`єми знизились до 300-500 т з 2500-4000 т. Ринкові зміни обумовлені винятково внутрішніми фактори, оскільки переважна більшість свинини на прилавках – українська продукція”, – пояснює аналітик УКАБ Максим Гопка.

Свинарство втрачає привабливість для аграріїв

Свинарство, попри певне пожвавлення, не стає максимально привабливою для інвестицій галуззю. Прогнозується, що за результатами 2024 року рентабельність виробництва свинини знизиться до 0,35 грн/кг проти 0,64 грн/кг у 2023 році. Основною причиною її зменшення стане зниження закупівельних цін на свинину в поточному році - на 29% проти середнього показника за 2023 рік.

Детальніше про те, як галузь свинарства функціонує на третій рік війни і що стимулює попит на свинину серед українців, читайте в матеріалі Delo.ua.