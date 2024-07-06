Експорт свинини у червні перевищив імпорт: кому продаємо та в кого купуємо

Експорт свинини у червні був у 1,5 раза більшим за імпорт. Протягом місяця з України вивезли майже 296 т свинини сукупною вартістю близько 700 тис. дол. США.

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Про це повідомляють аналітики Асоціації «Свинарі України» з посиланням на попередні дані митної статистики.

Зазначається, що обсяги імпорту свинини у червні склали 195 т, а середня митна вартість завезеного кілограма становила 2,27 дол. США.

Натомість експорт свинини у червні був у 1,5 раза більшим: протягом місяця з України вивезли майже 296 т свинини сукупною вартістю близько 700 тис. дол. США.

Як зауважують аналітики, загалом 2024 рік виявився дуже нетиповим для зовнішньої торгівлі свининою, адже розрив між обсягами надходження м’яса свиней з-за кордону та експортом української свинини не такий значний.

Так, сукупний імпорт за січень-червень становить 1,63 тис. т, що у 3,5 раза менше за обсяги завезеного за першу половину 2023-го, а експорт за цей період лише на чверть менший — 1,2 тис. т — і вже перевищує торішні обсяги відвантажень на зовнішні ринки.

"Через зниження цін на внутрішньому ринку, яке спостерігається у першій половині року, це цілком закономірно: нижча внутрішня ціна створює бар’єр входу для імпортної свинини та водночас сприяє покращенню конкурентних позиції продукції на зовнішніх ринках", - пояснюють в АСУ.

Вся завезена свинина лише з однієї країни

Як констатують галузеві аналітики, попри розбіжність обсягів експорту та імпорту, спостерігається і певна паралель, адже географія в обох випадках обмежена.

"Уся свинина, яку завезли у червні, надійшла з Канади, а українську свинину спрямували на ринок ОАЕ. Тож за підсумками першого півріччя 2024-го надходження з Канади складають 66% імпортованої свинини, а 9 з 10 кг свинини вивезених за межі країни потрапили на ринок Об’єднаних Арабських Еміратів", - підкреслюють в АСУ.

Імпорт свинини і сала скорочується, експорт росте

Нещодавно повідомлялося, що імпорт свинини в Україну за перші три місяці 2024 року скоротився в 4,8 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, до 665 тонн. Імпорт сала, свинячого жиру і жиру птиці за цей же час зменшився в 1,8 рази, до 3986 тонн.

Міністерство агрополітики фіксує стабільний тренд на скорочення імпорту в Україна сала та свинячого жиру після росту в перший рік повномасштабної війни. За даними відомства, імпорт сала в Україну в 2023 році перевищив імпорт свинини:

Імпорт, найменування товару, тонн 2022 рік 2023 рік 2023 рік до 2022 року 2024 рік, січень-березень 2024 рік до січня-березня 2023 року Свинина 46 934 12 989 скорочення в 3,6 рази 665 скорочення в 4,8 рази Сало, свинячий жир і жир птиці 31 321 24 534 -27,6% 3986 скорочення в 1,8 рази

Такий ріст привабливості української свинини пояснюється суттєвим здешевленням цін на комбікорми. Ціни на них впали в рази в порівнянні з 2022 роком: пшеничні висівки подешевшали вп'ятеро, соєва макуха і соняшниковий шрот - в 2-3 рази, зернові в 2 рази.

З іншого боку, обсяги експорту цих продуктів з України демонструють збільшення, хоча традиційно не є значними.

Експорт, найменування товару, тонн 2022 рік 2023 рік 2023 рік до 2022 року 2024 рік, січень-березень 2024 рік до січня-березня 2023 року Свинина 293 890 ріст в 3 рази 493 ріст в 5 разів Сало, свинячий жир і жир птиці 14 28 ріст в 2 рази 32 +100%

В Мінагрополітики підкреслюють, що відсоток імпортованого сала у 2023 році склав лише 3,8% від виробленого в Україні, а свинини – 2,0%. В січні-березні 2024 року цей показник ще зменшився – до 1,2% для сала і 0,5% для м’яса свиней.

Свинарство втрачає привабливість для аграріїв

Свинарство, попри певне пожвавлення, не стає максимально привабливою для інвестицій галуззю. Прогнозується, що за результатами 2024 року рентабельність виробництва свинини знизиться до 0,35 грн/кг проти 0,64 грн/кг у 2023 році. Основною причиною її зменшення стане зниження закупівельних цін на свинину в поточному році - на 29% проти середнього показника за 2023 рік.

Детальніше про те, як галузь свинарства функціонує на третій рік війни і що стимулює попит на свинину серед українців, читайте в матеріалі Delo.ua.