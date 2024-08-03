Цены на живец свиней в Украине восстанавливаются после падения

После потерь, наблюдавшихся в течение месяца, рынок живца свиней убойных кондиций начал восстанавливаться и последние торги июля завершились ростом цен.

Об этом сообщили в Ассоциации "Свиноводы Украины".

На этой неделе большинство партий живца закупали по цене 55–56 грн/кг, со средней рыночной ценой на уровне 55,65 грн/кг. Хотя в разных регионах Украины цены могли несколько отличаться, общая тенденция была направлена в сторону роста.

Согласно сообщению, активность заготовителей на рынке также заметно возросла, однако ситуация с предложением на рынке неоднозначна. Отзывы от мясопереработчиков свидетельствуют о том, что некоторые мясоперерабатывающие предприятия легко находят нужные объемы свинины, в то время как другие сталкиваются с трудностями. Отдельные переработчики отметили уменьшение убойного веса животных.

Дополнительные сложности возникли из-за вспышек африканской чумы свиней в Полтавской области и в Запорожской области, что привело к введению карантинных ограничений.

Несмотря на эти вызовы, стабилизация энергоснабжения способствовала оживлению торговли, что, по мнению представителей мясоперерабатывающей отрасли, является положительным сигналом для дальнейшего роста цен на рынке в начале августа.

Свиноводство теряет привлекательность для аграриев

Свиноводство, несмотря на определенное оживление, не становится максимально привлекательным для инвестиций отраслью. Прогнозируется, что по результатам 2024 рентабельность производства свинины снизится до 0,35 грн/кг против 0,64 грн/кг в 2023 году. Основной причиной ее уменьшения станет снижение закупочных цен на свинину в текущем году – на 29% против среднего показателя за 2023 год.

Хотя, к примеру, в мае в украинских супермаркетах цены на свинину были выше, чем месяцем ранее. Наиболее заметно повысились цены на популярные в сезон пикников свиные ошейки и бедро.

Детальнее о том, как отрасль свиноводства функционирует на третий год войны и что стимулирует спрос на свинину среди украинцев, читайте в материале Delo.ua.

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