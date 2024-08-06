Украина увеличила экспорт свинины: основным покупателем стали ОАЭ

В июне – июле 2024 года объем экспорта украинской свинины превышает импорт.

Об этом сообщает Ассоциация "Свиноводы Украины", ссылаясь на данные таможенной статистики ГТСУ.

Основным внешним рынком сбыта для украинской свинины остается ОАЭ

Отмечается, что в течение июля в Украину завезли почти 150 т свинины, что на 23,5% меньше, чем месяцем ранее.

Вместе с тем объемы экспорта свинины за второй месяц лета составили более 400 т, превысив июньский показатель более чем на 36%.

При этом, по данным аналитиков, суммарные показатели внешних поставок и поступлений постепенно сближаются: импорт свинины за 7 месяцев текущего года составил 1,78 тыс. т, тогда как экспорт составляет 1,64 тыс. т, а в валютном выражении расхождение не превышает 10%. или 0,4 млн. дол. США.

Как объясняют в АСУ, причиной относительной паритетности торговых потоков является ценовая ситуация на украинском рынке свинины.

"Хотя в июле средняя цена закупки свинины незначительно превысила июньский показатель, в целом котировки остаются на достаточно низком уровне. Это, с одной стороны, формирует органический входной барьер для импорта и служит причиной снижения средней таможенной стоимости импортируемой продукции, которая "проседала" на 30 центов/кг за последние два месяца, опустившись в июле ниже двухдолларовой отметки", — подчеркивают в АСУ.

Как отмечают в профильной ассоциации, закупочные цены на живец свиней поддерживают конкурентоспособность украинской свинины на внешних рынках.

При этом средняя таможенная стоимость экспортируемого в течение 7-ми месяцев 2024-го килограмма свинины уступает таможенной стоимости ввезенного из-за границы мясного сырья — 2,45 дол. США против 2,5 дол. США соответственно.

Что касается географии внешней торговли свининой, то основным внешним рынком сбыта украинской свинины остается ОАЭ (85,7% совокупного экспорта за период), а поставщиками свинины являются страны ЕС (37,8%) и Канада (62,2%).

Заметим, экспорт свинины в июне был в 1,5 раза больше импорта. В течение месяца из Украины вывезли около 296 т свинины совокупной стоимостью около 700 тыс. дол. США.

Импорт свинины и сала сокращается, экспорт растет

Недавно сообщалось, что импорт свинины в Украину за первые три месяца 2024 года сократился в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года до 665 тонн. Импорт сала, свиного жира и жира птицы за это же время снизился в 1,8 раза, до 3986 тонн.

Импорт, наименование товара, тонн 2022 год 2023 год 2023 год до 2022 года 2024 год, январь-март 2024 год до января-марта 2023 года Свинина 46 934 12 989 сокращение в 3,6 раза 665 сокращение в 4,8 раза Сало, свиной жир и жир птицы 31 321 24 534 -27,6% 3986 сокращение в 1,8 раза

Такой рост привлекательности украинской свинины объясняется существенным удешевлением цен на комбикорма. Цены на них упали в разы по сравнению с 2022 годом: пшеничные отруби подешевели в пять раз, соевый жмых и подсолнечный шрот - в 2-3 раза, зерновые в 2 раза.

С другой стороны, объемы экспорта этих продуктов из Украины демонстрируют увеличение, хотя традиционно не значительны.

Экспорт, наименование товара, тонн 2022 год 2023 год 2023 год до 2022 года 2024 год, январь-март 2024 год до января-марта 2023 года Свинина 293 890 рост в 3 раза 493 рост в 5 раз Сало, свиной жир и жир птицы 14 28 рост в 2 раза 32 +100%

В Минагрополитики подчеркивают, что процент импортированного сала в 2023 году составил всего 3,8% от производимого в Украине, а свинины – 2,0%. В январе-марте 2024 года этот показатель еще снизился – до 1,2% для сала и 0,5% для мяса свиней.

Свиноводство теряет привлекательность для аграриев

Свиноводство, несмотря на определенное оживление, не становится максимально привлекательным для инвестиций отраслью. Прогнозируется, что по результатам 2024 рентабельность производства свинины снизится до 0,35 грн/кг против 0,64 грн/кг в 2023 году. Основной причиной ее уменьшения станет снижение закупочных цен на свинину в текущем году – на 29% против среднего показателя за 2023 год.

Детальнее о том, как отрасль свиноводства функционирует на третий год войны и что стимулирует спрос на свинину среди украинцев, читайте в материале Delo.ua.