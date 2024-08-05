В супермаркетах подорожала молочная продукция: сколько стоят молоко, сыр, кефир и йогурт

В супермаркетах выросли розничные цены на молоко, кефир, йогурты, сливочное масло и сыры из-за жары и отключения света.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока.

Молочные продукты подорожали

Отмечается, что сокращение производства молока-сырья, рост закупочных цен, отключение электроэнергии, перебои в работе охлаждающего оборудования и порча готовой продукции в торговых сетях повлияли на повышение цен на большинство молочных продуктов.

Так , молоко пастеризованное жирностью 2,5% по состоянию на начало августа стоит 47,55 грн. за кг, что на 57 коп. (+1%) больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 8,36 грн. (+18%) больше по сравнению с прошлогодним периодом. Самым дешевым в украинских сетях пастеризованное молоко «Аго» в пленке, которое в среднем стоит 32,89 грн. за кг. Самое дорогое в сетях Украины молоко бренда Organic Milk в бутылках, которое стоит 71,85 грн. за кг.

Кефир жирностью 2,5% в разной таре в среднем стоит 55,52 грн. за кг, что на 22 коп. (+0,4%) больше месяца назад и на 7,87 грн. (+14%) дороже, чем в прошлом году. Самая высокая цена была зафиксирована на кефире производства «Молокия» в бутылках, который стоит 87,20 грн. за кг.

Сметана жирностью 15% в разной таре в среднем стоит 132,92 грн. за кг, что на 56 коп. (-0,4%) меньше по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с прошлым годом сметана подорожала на 19,85 грн. (+15%). Самая высокая цена на сметану в стаканах Organic Milk, которая стоит 195,15 грн за кг.

Средняя цена на йогурт питьевой в пластиковых бутылках, пленке или в картонных коробках составила 94,29 грн. за кг на 1,93 грн. (+2%) больше месяца назад и на 15,52 грн. (+16%) больше, чем в прошлом году.

Йогурт в стаканах в среднем стоит 131,34 грн. за кг, что на 67 коп. (+0,5%) больше по сравнению с концом июня 2024 года, но на 16,98 грн. (+13%) больше по сравнению с прошлогодним периодом.

Средняя цена на сыр кисломолочный жирностью 9% составила 234,03 грн. за кг на 10,73 грн. больше (+4,6%) по сравнению с предыдущим месяцем, но на 45,63 грн. (+19%) больше по сравнению с прошлогодним периодом.

Сливочное масло жирностью 72,5% отечественного производства в среднем стоит 440,08 грн. за кг на 17,89 грн. (+4%) больше, чем в прошлом месяце и на 94,06 грн. (+21%) дороже, чем в прошлом году.

Сыр Украинский жирностью 50% в среднем стоит 470,58 грн. за кг. По сравнению с предыдущим месяцем товар подорожал на 23,66 грн. (+5%) и на 63,11 грн. (+13%) по сравнению с прошлогодним периодом.

Сыр голландской жирностью 45% в среднем стоит 473,78 грн. за кг. По сравнению с предыдущим месяцем товар подорожал на 22,55 грн. (+5%), а по сравнению с прошлым годом сыр подорожал на 87,50 грн. (+18%).

Средняя цена на сыр Маасдам жирностью 45% отечественного производства составило 553,16 грн. за кг на 18,49 грн. (+3%) больше месяца назад. Сыр стоит на 41,38 грн. (+7%) больше, чем в прошлом году.

Сыр Гауда жирностью 45% от украинских компаний в среднем стоит 438,80 грн. за кг на 22,85 грн. (-5%) меньше по сравнению с предыдущим месяцем, но на 63,02 грн. (+14%) дороже, чем в прошлом году.

Моцарелла жирностью 45% украинского производства в среднем стоит 432,51 грн. за кг. Сыр подешевел на 9 коп. (-0,02%) по сравнению с предыдущим месяцем. За последний год Моцарелла подешевела на 28,62 грн. (-7%).

Жара повлияла на производство молока

Как предполагают в АВМ, рост цен на большинство молочных продуктов может быть связан с сокращением поставки молочной продукции из молокоперерабатывающих предприятий в торговые сети вследствие долгосрочных отключений света в условиях аномальной жары в июле.

"Определенные ритейлеры возвращали молочные продукты на молокоперерабатывающие предприятия в связи с отсутствием условий для хранения скоропортящейся продукции на полках супермаркетов. В июле во время длительных отключений холодильное оборудование не функционировало и значительное количество молочных продуктов испортилось и не было реализовано. Мощности дизельных генераторов не хватало для обеспечения электричеством помещений крупных супермаркетов", — отмечают в АВМ.

Там добавляют, что сильная жара повлияла на перебои в работе систем вентиляции на молочно-товарных фермах, что привело к увеличению количества тепловых ударов у коров и снижению их производительности. В июле молокоперерабатывающие предприятия испытывали дефицит молока-сырья. Использование дизельных генераторов привело к росту производственных затрат, а повышение закупочных цен на молоко-сырье повлияло на удорожание готовой молочной продукции.

Закупочные цены на молоко в Украине выросли

Во второй половине июля в Украине произошло повышение закупочных цен на молоко из-за сильной жары и сокращения предложения молока-сырья.

Так, средняя закупочная цена молока экстра сорта составила 14,12 грн/кг без НДС, что на 43 коп. больше, чем месяц назад. Цены варьируются от 13,60 до 14,60 грн/кг, а верхний и нижний пределы ценового диапазона выросли на 40 коп. за последний месяц.

Молоко высшего качества также в среднем стоит 14,12 грн/кг без НДС, с похожим диапазоном цен.