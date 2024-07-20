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В Украине резко уменьшилось потребление сыров: в чем причина
Из-за аномальной жары, охватившей Украину, потребление сыров существенно упало. Из-за длительных отключений электроэнергии украинские потребители вынуждены уменьшить объемы покупок скоропортящихся продуктов, среди которых и сыр.
Об этом сообщает Инфагро.
Несмотря на увеличение себестоимости производства, сыровары пока воздерживаются от повышения базовых цен на свою продукцию. Впрочем, ведется активная работа с сетями и дистрибьюторами, и, вероятно, в конце лета произойдет массовый рост цен.
Импортный сыр остается широко представленным на полках магазинов, хотя его закупки не растут, вопреки ожиданиям. Влияние на это оказывает девальвация гривны и логистические проблемы, усложняющие нормальную торговлю.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
За первое полугодие импорт сыра увеличился примерно на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На фоне уменьшения потребления такое количество европейской продукции существенно вытеснило отечественный сыр с полок магазинов.
В то же время, украинские производители пытаются увеличить экспорт сыра, который из-за девальвации гривни становится все более выгодным. За первое полугодие экспорт полутвердого сыра вырос на 7% по сравнению с прошлым годом, достигнув рекордных показателей за многие годы.
Украинские сыры проигрывают конкуренцию импортным из-за высоких цен
Заметим, отечественные производители сыров сталкиваются с уменьшением продаж из-за высоких цен на украинскую молочную продукцию и рост импорта
В настоящее время доля европейских сыров уже составляет около трети общего объема реализации на украинском рынке, а входная цена импортного европейского сыра после растаможки все равно остается ниже той, по которой отечественные производители предлагают свой сыр дистрибьюторам.
Высокая стоимость украинского сыра обусловлена повышением цен на молоко-сырье. Из-за снижения продуктивности коров и сокращения объемов надоев на рынке ограничилось предложение сырого молока и обострилась конкуренция за сырье среди переработчиков, а цены пошли вверх.
Источник фото: ua.depositphotos.com