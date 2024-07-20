В Україні різко зменшилося споживання сирів: в чому причина

Через аномальну спеку, яка охопила Україну, споживання сирів суттєво впало. Через тривалі відключення електроенергії українські споживачі змушені зменшити обсяги покупок швидкопсувних продуктів, серед яких і сир.

Про це повідомляє Інфагро.

Попри збільшення собівартості виробництва, сировари поки що утримуються від підвищення базових цін на свою продукцію. Втім, ведеться активна робота з мережами та дистриб’юторами, і, ймовірно, наприкінці літа відбудеться масове зростання цін.

Імпортний сир залишається широко представленим на полицях магазинів, хоча його закупівлі не зростають, всупереч очікуванням. Вплив на це має девальвація гривні та логістичні проблеми, які ускладнюють нормальну торгівлю.

За перше півріччя імпорт сиру зріс приблизно на 3% порівняно з аналогічним періодом минулого року. На тлі зменшення споживання така кількість європейської продукції суттєво витіснила вітчизняний сир з полиць магазинів.

Водночас українські виробники намагаються збільшити експорт сиру, який через девальвацію гривні стає все більш вигідним. За перше півріччя експорт напівтвердого сиру зріс на 7% порівняно з минулим роком, досягнувши рекордних показників за багато років.

Українські сири програють конкуренцію імпортним через високі ціни

Зауважимо, вітчизняні виробники сирів стикаються зі зменшенням продажів через високі ціни на українську молочну продукцію та зростання імпорту.

Наразі частка європейських сирів вже становить близько третини загального обсягу реалізації на українському ринку, а вхідна ціна імпортного європейського сиру після розмитнення все одно залишається нижчою за ту, за якою вітчизняні виробники пропонують свій сир дистрибʼюторам.

Висока вартість українського сиру обумовлена підвищенням цін на молоко-сировину. Через зниження продуктивності корів і скорочення обсягів надоїв на ринку обмежилася пропозиція сирого молока та загострилася конкуренція за сировину серед переробників, а ціни пішли вгору.

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