В Україні можуть зрости ціни на хліб, м'ясо та молоко

Якщо дефіцит електроенергії буде продовжуватись на такому ж рівні як зараз, це призведе до зростання цін, в першу чергу на молочні, м’ясні і хлібобулочні вироби.

Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук під час прес-конференції у Медіацентр Україна, передає Agronews.

За його словами, аграрії почали готуватися до відключень електроенергії ще восени 2022 року. Однак наразі ситуація важча, оскільки є серйозні втрати в енергетичній галузі.

Марчук повідомив, що особливо критичною є ситуація в тваринництві.

"Вся молочно-товарна ферма підключена до генерації, тому що всі процеси — від доїння до зберігання молока потребують електрики. Ферма на 500 голів потребує на 1 годину до 100 кВт, що вимагає значних обсягів дизпалива. Відповідно затратна частина зростає і сьогодні молочка в закупівлі за червень-липень вже зросла на 3-5%. Те саме стосується і переробної галузі", — зазначає заступник голови ВАР.

Тож, якщо відключення продовжуватимуться на такому ж рівні й далі, це призведе до зростання цін на молочні, м’ясні, хлібобулочні вироби.

Разом з тим, в Асоціації свинарів України повідомляли, що у червні 2024 року ціни на свинину в Україні знизилися на 10,1% порівняно з травнем через жорсткіші графіки відключень електроенергії. Середня закупівельна ціна свинини у червні склала 53,2 грн/кг з ПДВ, що на 6 грн/кг менше, ніж у травні.

Закупівельні ціни на молоко йдуть вгору

За інформацією від аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі, на початку липня в Україні відбувся перегляд закупівельних цін на молоко в сторону збільшення через певну нестачу сировини на внутрішньому ринку та зростання попиту з боку молокопереробних підприємств.

Так, середня закупівельна ціна молока екстра-ґатунку станом на 1 липня склала 13,84 грн/кг без ПДВ, що на 15 коп. більше ніж місяць тому. Діапазон цін на цей ґатунок в господарствах варіюється від 13,20 до 14,30 грн/кг без ПДВ. Верхня межа цінового діапазону виросла на 20 коп., а нижня межа не змінилася за останній місяць.

Вищий ґатунок в середньому коштує 13,84 грн/кг без ПДВ (+15 коп.). Ціни на молоко вищого ґатунку коливаються від 13,20 до 14,30 грн/кг без ПДВ. Порівняно до результатів моніторингу першої половини червня, нижня межа цінового діапазону не змінилася, а верхня межа виросла на 20 коп.

Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 13,04 грн/кг без ПДВ, що на 9 коп. більше ніж місяць тому. Мінімальна ціна в господарствах склала 12,65 грн/кг і не змінилася за останній місяць. Максимальна ціна склала 13,35 грн/кг і виросла на 15 коп.

Відповідно, середньозважена ціна трьох ґатунків склала 13,57 грн/кг без ПДВ, що на 13 коп. більше ніж місяць тому.

Фото: ua.depositphotos.com