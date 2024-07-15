Через проблеми з електропостачанням здешевшала свинина: скільки коштує м'ясо

У червні 2024 року ціни на свинину в Україні знизилися на 10,1% порівняно з травнем через жорсткіші графіки відключень електроенергії. Середня закупівельна ціна свинини у червні склала 53,2 грн/кг з ПДВ, що на 6 грн/кг менше, ніж у травні.

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Про це повідомляє Асоціація свинарів України (АСУ).

Перебої з електропостачанням вплинули не лише на кінцеву реалізацію, але й на заготівельну активність м'ясокомбінатів та боєнь.

Крім того, на ринкову активність вплинула й активніша мобілізація, яка змусила підприємства змінити режим роботи та частково зменшила потік споживачів.

Середня роздрібна ціна кілограма охолодженої свинини у червні становила 191,9 грн/кг, що на 1% менше, ніж у травні. Найбільше подешевшали лопатка та тазостегнова частина - на 2,3% та 2,8% відповідно.

Водночас ошийок, який користується попитом у пікніковий сезон, подорожчав на 1,6%.

Виробництво свинини зросло

Згідно з повідомленням, незважаючи на складнощі, промислове виробництво свинини в Україні зросло. За п'ять місяців 2024 року орієнтовна промислова пропозиція свинини забійною масою склала близько 304 тис. т, що на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

АСУ зазначає, що більшість учасників ринку вже адаптувалися до нових умов, а торгова активність поступово стабілізується.

Експерти очікують, що сезонні фактори можуть надати підтримку закупівельним цінам у найближчому майбутньому.

Імпорт свинини і сала скорочується, експорт росте

Експорт свинини у червні був у 1,5 раза більшим за імпорт. Протягом місяця з України вивезли майже 296 т свинини сукупною вартістю близько 700 тис. дол. США.

Нещодавно повідомлялося, що імпорт свинини в Україну за перші три місяці 2024 року скоротився в 4,8 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, до 665 тонн. Імпорт сала, свинячого жиру і жиру птиці за цей же час зменшився в 1,8 рази, до 3986 тонн.

В Мінагрополітики підкреслюють, що відсоток імпортованого сала у 2023 році склав лише 3,8% від виробленого в Україні, а свинини – 2,0%. В січні-березні 2024 року цей показник ще зменшився – до 1,2% для сала і 0,5% для м’яса свиней.

Варто додати, що свинарство, попри певне пожвавлення, не стає максимально привабливою для інвестицій галуззю. Прогнозується, що за результатами 2024 року рентабельність виробництва свинини знизиться до 0,35 грн/кг проти 0,64 грн/кг у 2023 році. Основною причиною її зменшення стане зниження закупівельних цін на свинину в поточному році - на 29% проти середнього показника за 2023 рік.

Джерело фото: ua.depositphotos.com