Из-за проблем с электроснабжением подешевела свинина: сколько стоит мясо

В июне 2024 года цены на свинину в Украине снизились на 10,1% по сравнению с маем из-за более жестких графиков отключений электроэнергии. Средняя закупочная цена свинины в июне составила 53,2 грн/кг по НДС, что на 6 грн/кг меньше, чем в мае.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщает Ассоциация свиноводов Украины (АСУ).

Перебои с электроснабжением повлияли не только на конечную реализацию, но и на заготовительную активность мясокомбинатов и скотобоен.

Кроме того, на рыночную активность повлияла и более активная мобилизация, которая заставила предприятия изменить режим работы и частично снизила поток потребителей.

Средняя розничная цена на килограмм охлажденной свинины в июне составила 191,9 грн/кг, что на 1% меньше, чем в мае. Больше подешевели лопатка и тазобедренная часть - на 2,3% и 2,8% соответственно.

В то же время ошейок, пользующийся спросом в пикниковый сезон, подорожал на 1,6%.

Производство свинины выросло

Согласно сообщению, несмотря на сложности, промышленное производство свинины в Украине выросло. За пять месяцев 2024 года ориентировочное промышленное предложение свинины убойной массой составило около 304 тыс. т, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

АСУ отмечает, что большинство участников рынка уже адаптировались к новым условиям, а торговая активность постепенно стабилизируется.

Эксперты ожидают, что сезонные факторы могут оказать поддержку закупочным ценам в ближайшем будущем.

Импорт свинины и сала сокращается, экспорт растет

Экспорт свинины в июне был в 1,5 раза больше импорта. В течение месяца из Украины вывезли около 296 т свинины совокупной стоимостью около 700 тыс. дол. США.

Недавно сообщалось, что импорт свинины в Украину за первые три месяца 2024 года сократился в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года до 665 тонн. Импорт сала, свиного жира и жира птицы за это же время снизился в 1,8 раза, до 3986 тонн.

В Минагрополитики подчеркивают, что процент импортированного сала в 2023 году составил всего 3,8% от производимого в Украине, а свинины – 2,0%. В январе-марте 2024 года этот показатель еще снизился – до 1,2% для сала и 0,5% для мяса свиней.

Следует добавить, что свиноводство, несмотря на определенное оживление, не становится максимально привлекательным для инвестиций отраслью. Прогнозируется, что по результатам 2024 рентабельность производства свинины снизится до 0,35 грн/кг против 0,64 грн/кг в 2023 году. Основной причиной ее уменьшения станет снижение закупочных цен на свинину в текущем году – на 29% против среднего показателя за 2023 год.

Источник фото: ua.depositphotos.com