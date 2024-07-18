В Украине могут вырасти цены на хлеб, мясо и молоко

Если дефицит электроэнергии будет продолжаться на таком же уровне, как сейчас, это приведет к росту цен, в первую очередь на молочные, мясные и хлебобулочные изделия.

Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук во время пресс-конференции в Медиацентре Украина, передает Agronews.

По его словам, аграрии начали готовиться к отключениям электроэнергии еще осенью 2022 года. Однако ситуация тяжелая, поскольку есть серьезные потери в энергетической отрасли.

Марчук сообщил, что особенно критическая ситуация в животноводстве.

"Вся молочно-товарная ферма подключена к генерации, потому что все процессы — от доения до хранения молока нуждаются в электричестве. Ферма на 500 голов требует на 1 час до 100 кВт, что требует значительных объемов дизтоплива. Соответственно затратная часть растет и сегодня молочка в закупке за июнь-июль уже выросла на 3-5%. То же касается и перерабатывающей отрасли", — отмечает заместитель председателя ВАС.

Итак, если отключения будут продолжаться на таком же уровне и дальше, это приведет к росту цен на молочные, мясные, хлебобулочные изделия.

Вместе с тем, в Ассоциации свиноводов Украины сообщали, что в июне 2024 года цены на свинину в Украине снизились на 10,1% по сравнению с маем из-за более жестких графиков отключений электроэнергии. Средняя закупочная цена свинины в июне составила 53,2 грн/кг с НДС, что на 6 грн/кг меньше, чем в мае.

Закупочные цены на молоко уходят вверх

По информации от аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили, в начале июля в Украине состоялся пересмотр закупочных цен на молоко в сторону увеличения из-за нехватки сырья на внутреннем рынке и роста спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий.

Так, средняя закупочная цена молока экстра-сорта по состоянию на 1 июля составила 13,84 грн/кг без НДС, что на 15 коп. больше чем месяц назад. Диапазон цен на этот сорт в хозяйствах варьируется от 13,20 до 14,30 грн/кг без НДС. Верхний предел ценового диапазона вырос на 20 коп., а нижний предел не изменился за последний месяц.

Высший сорт в среднем стоит 13,84 грн/кг без НДС (+15 коп.). Цены на молоко высшего качества колеблются от 13,20 до 14,30 грн/кг без НДС. По сравнению с результатами мониторинга первой половины июня нижний предел ценового диапазона не изменился, а верхний предел вырос на 20 коп.

Средняя цена на молоко первого сорта составила 13,04 грн/кг без НДС, что на 9 коп. больше месяца назад. Минимальная цена в хозяйствах составила 12,65 грн/кг и не изменилась за последний месяц. Максимальная цена составила 13,35 грн./кг и выросла на 15 коп.

Соответственно, средневзвешенная цена трех сортов составила 13,57 грн/кг без НДС, что на 13 коп. больше, чем месяц назад.

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