Украинские сельхозпредприятия увеличивают производство молока на фоне падения объемов в домохозяйствах

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обнародовало данные за первое полугодие 2024 года по производству молока. За этот период во всех категориях хозяйств было произведено 3,54 млн. тонн молока, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Инфагро.

Согласно информации, домохозяйства сократили производство на 8% до 2 млн тонн. В то же время сельскохозяйственные предприятия увеличили производство на 6%, почти до 1,5 млн. тонн. Однако этот рост не может полностью компенсировать уменьшение производства молока в домохозяйствах.

"Надеяться, что это (компенсация надоев – ред.) состоится в ближайшей перспективе, также нет оснований, ведь поголовье коров пока не восстанавливается, к началу июля их в категории насчитывалось на 2% меньше, чем в прошлом", — пишут аналитики.

Одной из причин такого состояния является сокращение поголовья коров, которое к началу июля было на 2% меньше по сравнению с прошлым годом. В этой связи аналитики Инфагро ухудшили свои прогнозы на весь 2024 год.

Ожидается, что общее производство молока снизится на 5% до 7,1 млн тонн. Объемы промышленной переработки, вероятно, возрастут всего на 3%, а экспорт молочной продукции останется на уровне 2023 года.

Из-за сокращения предложения выросли закупочные цены на молоко

Во второй половине июля в Украине произошло повышение закупочных цен на молоко из-за сильной жары и сокращения предложения молока-сырья.

На 20 июля средняя закупочная цена молока экстра сорта составила 14,12 грн/кг без НДС, что на 43 коп. больше, чем месяц назад. Цены варьируются от 13,60 до 14,60 грн/кг, а верхний и нижний пределы ценового диапазона выросли на 40 коп. за последний месяц. Молоко высшего качества также в среднем стоит 14,12 грн/кг без НДС, с похожим диапазоном цен.

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили отмечает, что повышение закупочных цен обусловлено сильной жарой, которая привела к снижению продуктивности коров и сокращению объемов надоя, особенно в хозяйствах населения.

Кроме того, нестабильная работа вентиляционных систем на фермах из-за перебоев с электроснабжением увеличила количество тепловых ударов у коров, что также снизило продуктивность животных.

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